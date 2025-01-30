陳美寶到訪國泰　與來自深圳新晉機師交流　研優化一帶一路航線

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與國泰行政總裁林紹波等管理層會面，期間視察航空機組人員安全培訓情況等，與來自不同地方的年輕機組人員會面，包括一名來自深圳的男機師。



陳美寶指，會利用三跑道機遇，繼續針對現時主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，商討及優化民航協定並加強與相關地區之間的航空服務聯繫。



運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與來自不同地方的年輕機組人員會面，包括一名來自深圳的男機師。（運輸及物流局Facebook）

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城。（左起：運輸局副局長廖振新、陳美寶、國泰行政總裁林紹波、國泰顧客及商務總裁劉凱詩）（運輸及物流局Facebook）

運輸及物流局今（30日）在Facebook發文及短片，指局長陳美寶聯同副局長廖振新本周初到訪國泰城，與國泰行政總裁林紹波、顧客及商務總裁劉凱詩等管理層會面及拜年。

會面期間，陳美寶了解國泰航空訓練過程，又與國泰來自不同地方的年輕前線機組人員會面，包括一名來自深圳的二副機師、一名來香港國際學校畢業的外籍二副機師，以及一名來自泰國的空中服務員等，又了解安全程序訓練。

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與國泰行政總裁林紹波等管理層會面，期間視察航空機組人員安全培訓情況等。（運輸及物流局Facebook）

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與國泰行政總裁林紹波等管理層會面，期間視察航空機組人員安全培訓情況等。（運輸及物流局Facebook）

陳美寶稱，三跑道系統去年底正式啟用，故需要繼續拓展航空服務，以充分利用三跑道系統為香港帶來的機遇，並配合國家「空中絲綢之路」的建設，政府會繼續針對現時主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，商討及優化民航協定並加強與相關地區之間的航空服務聯繫。

她又說，對於國泰未來將會積極拓展其國際網絡並加強內地特別是大灣區的業務表示支持，希望國泰繼去年增加15個航點後，今年會持續迅速增長， 以穩步達致在年內將其網絡覆蓋至超過100個航點的目標。

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與國泰行政總裁林紹波等管理層會面，期間視察航空機組人員安全培訓情況等。（運輸及物流局Facebook）

運輸及物流局局長陳美寶本周初到訪國泰航空位於赤鱲角的國泰城，與國泰行政總裁林紹波等管理層會面，期間視察航空機組人員安全培訓情況等。（運輸及物流局Facebook）

她稱欣悉國泰致力擴展其見習機師培訓計劃，包括與香港理工大學合辦理論課程及大幅增加見習機師培訓名額等，共同為香港培育更多人才，以應付香港進一步推動香港航空長足發展的需要。