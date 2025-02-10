澳門郵電局：寄美郵件服務周二起全面恢復　籲留意政策或隨時調整

澳門郵電局周一（10日）表示，周二（11日）起全面恢復接受所有由澳門寄往美國的郵件，但不排除美國郵遞服務政策隨時會有所調整，呼籲市民留意郵電局網頁，掌握最新資訊。香港郵政同日也宣布，周二起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件，並指美國政府政策朝令夕改，加上寄達美國的郵件或因積壓延誤，提醒市民或遭遇不便或損失。



圖為澳門郵電局。（澳門政府入口網站圖片）

提醒市民：美國郵政或因郵件積壓致派遞延誤

澳門郵電局於周一提醒，美國郵政早前暫停相關服務可能已造成郵件積壓，寄往美國的郵件派遞服務或有所延誤。

此前美國郵政（USPS）宣布，自當地時間2月4日起暫停接收來自中國及香港的包裹，直至另行通知，來往信件則不受影響，名單上並沒提及澳門。但澳門郵電局於2月5日表示，澳門寄美國的平郵服務（小郵包及包裹）暫停寄送，以及暫停寄送往美國伊利諾州的特快專遞—貨物類服務。

郵電局當時表示，有關安排是因為平郵服務及寄伊利諾州的特快專遞—貨物類服務，須經香港轉運，故暫時無法寄送。 不過，信函、文件及航空郵件（包括小郵包、包裹及特快專遞）維持正常服務。

香港郵政今（6日）恢復寄美國包裹服務。（鄭子峰攝）

香港郵政：正式從美國郵政得悉不需加徵關稅

香港郵政於周一表示，美國郵政機關上周曾通知香港郵政不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」（Formal Entry），因此即暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，並一直與該機關交涉。

香港郵政表示，周一正式從該機關知悉，美國當局確定現不需要向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，因此香港郵政可暫時恢復有關郵遞服務。

港府則重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，並敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為。