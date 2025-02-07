香港郵政：繼續暫停寄美國郵遞服務　港府：需釐清加徵關稅等事宜

香港郵政周四（2月6日）宣佈，將繼續停止接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，直至另行通告。政府發言人表示，香港郵政正與美國郵政機關展開溝通，當中仍有需進一步釐清的事宜，包括有關美方加徵關稅的要求。



香港郵政解釋，事件緣於美國郵政機關2月5日突然通知香港郵政，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」(Formal Entry），然後又在2月5日晚突然宣布繼續接受有關郵件。

政府發言人表示：「香港郵政已與美國郵政機關展開溝通，但當中仍有需進一步釐清的事宜，包括有關美方加徵關稅的要求。」特區政府重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿。敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為，避免因政策朝令夕改，引起混亂和市民的不便。

香港郵政今（6日）恢復寄美國包裹服務。（鄭子峰攝）

美國郵政（USPS）在香港時間周三（5日）早上9時許公布，即時起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，延至晚上宣布，恢復接受來自中國和香港的包裹。在中環郵政總局，職員周四曾指已恢復寄美國包裹服務，但由於美國方面取消800美元以下貨品免關稅的措施，因此寄件人需留下聯絡方式，讓美國方面通知支稅事宜。