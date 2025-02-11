富豪雪糕車香港創辦人之一何敬源離世　訃告：為港人帶來香甜回憶

在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，近年在「小紅書」打卡熱潮吹捧下，成為內地旅客朝聖或打卡之地之一。富豪雪糕車香港的特許經營權於1970年由何敬源和米商唐學元等取得。今日（11日），有何敬源親屬在報章刊登訃告，透露何敬源上月23日在澳洲珀斯離世，享年98歲。

訃文提到，何敬源當年在牛奶公司任職，後偕好友以於牛奶公司所累積經驗，自海外進口香港前所未有的軟雪糕車，創立富豪雪糕，為多代香港人帶來彌足珍貴的香甜回憶，更成今日香港知名標籤品牌，街知巷聞，直至年高退休，始將業務轉讓。訃文最後提到，何敬源一生待人古道熱腸，行商經營有道，亮節高風，可成後人典範。



+ 3

上月23日澳洲珀斯離世 享年98歲

根據由何敬源長甥在報章刊登的訃告，何敬源上月23日在澳洲珀斯離世，享年98歲，妻兒、女婿及孫兒等在側，並已於上周六（8日）在珀斯入土為安。訃告介紹，何敬源乃家中長子，二戰期間喪父，肩負長兄為父之責照料一家長幼，亦曾投身輔警，直至從商始退役。

何敬源當年曾在牛奶公司任職，訃告稱，何敬源後偕好友以於牛奶公司所累積經驗，自海外進口香港前所未有的軟雪糕車，創立富豪雪糕，為多代香港人帶來彌足珍貴的香甜回憶，更成今日香港知名標籤品牌，街知巷聞，直至年高退休，始將業務轉讓。

富豪雪糕車冷知識｜何敬源和米商唐學元等引入香港

「富豪雪糕」原名為「Mister Softee」，於1956年由美國Conway兄弟創立，香港的特許經營權則於1970年由何敬源和米商唐學元等取得，並從英國訂購第一部雪糕車來港，在沙田火炭設廠至今。2010年初，美國公司收回本港特許經營權，「富豪雪糕」便由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。

「富豪雪糕車」在香港走過半世紀，其白色車身、藍色車頂和紅色車頭，播放着《藍色多瑙河》招牌「洗腦」音樂，車身寫上「每日新鮮為你製造」的標語，成為不少香港人的集體經歷。

富豪雪糕車冷知識｜富豪雪糕車還有多少部？

據了解，「富豪雪糕車」在1970年代向當時市政局取得16個流動雪糕車經營牌照，由於一部雪糕車成本極高達20萬元，並沒有其他公司加入行列；加上港府自1978年起停發小販牌照，時至今日「富豪雪糕」在香港仍是獨市生意。

由於有關牌照不得轉讓、繼承或轉至其他車輛，在2023年8月，現時剩下14個牌照，亦即是14部雪糕車，除了3部長駐在指定旅遊區，其餘雪糕車在全港遊走，只出售四種產品（軟雪糕、果仁甜筒、蓮花杯及珍寶橙冰），至今沒大改變。

富豪雪糕車冷知識｜播《藍色多瑙河》原因？

「富豪雪糕車」富有香港情懷和特色，加上受到內地社交平台「小紅書」吹捧，近年成為內地旅客的打卡熱點。除了雪糕車外型，最標誌性的莫過於它播放的音樂，每次雪糕車停泊前都會播放《藍色多瑙河》，有傳言就指，當年有很多音樂盒也用這首圓舞曲，而創辦人取得特許經營權後，在車廠給予的眾多歌曲中只認得這首歌，於是沿用至今。

從重慶來的王小姐表示，富豪雪糕是網紅必打卡的美食，所以想來嘗一下，認為口味比較甜。(何頴賢攝)

富豪雪糕車冷知識｜「富豪雪糕車」何以獨市？

為何「富豪雪糕車」得以做獨市流動雪糕車生意？食環署2023年8月回覆《香港01》查詢時解釋，自1970年代初起，當局在一般情況下不再簽發新的小販牌照，包括流動小販（流動車）牌照。截至今年7月31日，全港共有14個流動小販（流動車）牌照持牌人經營雪糕車業務。

發言人續稱，當局曾於2009年就簽發新的流動小販（流動車）牌照作出檢討，並諮詢了立法會食物安全及環境衞生事務委員會、區議會、小販團體和相關持份者。不少意見認為流動雪糕車體積較為龐大，而且營業時必須保持引擎開動，認為當局應審慎考慮是否簽發新的流動小販（流動車）牌照，尤其關注流動雪糕車會構成違例泊車問題及對空氣質素的影響。由於簽發新的流動小販（流動車）牌照未獲普遍支持，因此當局決定維持現有安排。日後如科技發展可解決長期開動引擎的問題，當局可重新討論簽發此類新牌照的可行性。