內地小紅書瘋傳香港10大打卡位 富豪雪糕影咩？港人最不解這景點

隨著內地與香港全面通關，不少內地人都會來港旅遊和消費，剛剛經歷完五一黃金周的各位一定都會有回到疫情前的感覺。內地遊客除了來港吃喝玩樂之外，拍照打卡也是不能錯過的一環，現在在街上隨處都能看到內地遊客在拍各式各樣的「網紅照」上載到社交平台上分享。



闊別數年，嘉頓山、彩虹邨、重慶大廈等景點已經不是內地網民來港打卡的目的地，今天，《開罐》記者為大家整合了2023年內地網民來港打卡「攻略」，保證絕對讓你們意想不到。

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10大香港人不會去的香港打卡「熱點」

1.舊油麻地警署

舊油麻地警署為二級歷史建築，除了因為充滿英式建築特色之外，也因為常出現於TVB的電視劇中而受內地網民所熟悉，近年不少內地人專門來到警署門口朝聖。

(小紅書截圖)

2.愛·回家之開心速遞相關場景

說到TVB的劇集，愛·回家之開心速遞是近年內地人最關注的香港電視劇，有連貫劇情加上作為最長的處境喜劇，不少內地網民專程來到香港找尋劇中人物出現過的地方，例如熊氏一家的樓下、接龍集團所在地等等。

(小紅書截圖)

3.麥當勞道

「麥當勞道點解無麥當勞，真係飯tastic」這個問題雖然Eason都無法回答，但唔少內地網民就自發買麥當勞帶去麥當勞道開餐兼打卡，還有一部份Eason的歌迷說「去麥當勞道吃麥當勞是來港必做」！

(小紅書截圖)

4.《成功學》

筆者不太清楚這一系列相片的由來，但不少內地網民深信只要背對IFC、會展並擺出跟「誠哥」同款姿勢，前途必定無可限量。他們稱之為「變成功的小技巧」。

(小紅書截圖)

5.樂華南邨

香港人對樂華南邨應該不會感到太陌生，畢竟數年前它是跟彩虹邨齊名的打卡熱點，但沒想到內地網民不只喜歡藍色的「時光隧道」，連周遭粉紅色的基樂小學、社區中心、籃球場都不放過。

(小紅書截圖)

6.紅茶冰室

在小紅書上，可以看到不少內地網民和遊客將紅茶冰室稱為香港第一茶餐廳，甚至描述成連香港人都要專程排隊吃。口味問題很主觀，也許紅茶冰室真的很符合內地人口味，但筆者想指出香港人排隊吃紅茶冰室是因為放lunch沒有選擇….

(小紅書截圖)

7.華嫂冰室

因為周杰倫、余文樂(也就是頭文字D)的關係，華嫂冰室深受他們的粉絲以及內地網民所喜愛，不少網民專程來港到這裡打卡，雖然不少食評都形容為一次就夠，但有網民認為華嫂冰室是網紅店，對食物質素本就沒有太大期望。

(小紅書截圖)

8.鴨寮街

香港人都逐漸不去的鴨寮街，卻被內地網民捧為「最網紅的相機舖」，更形容為來港必來「撿漏」的地方。

(小紅書截圖)

9.地鐵站

香港的地鐵站根據不同的線路和地區位置有著不同的設計，例如彩虹站是彩色的、鑽石山有著一點點白色暗示鑽石等等。沒想到內地網民不但十分欣賞，而且還喜歡到會到訪每一個地鐵站拍照打卡留念。

(小紅書截圖)

10.富豪雪糕

相比之下，頓時覺得遊客來港吃富豪雪糕好像正常多了，雖然$13一個軟雪糕對香港人來說無疑是相當奢侈。但對於遊客來說，他們所吃的是情懷和香港味道，就像我們到環球影城吃火雞腿一樣。

(小紅書截圖)

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