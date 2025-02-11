簡樸房｜何永賢爭取年內立法　或准窗向天井　研寬限期延長至3年

「簡樸房」規管制度諮詢期於昨日（10日）結束。房屋局局長何永賢今日（11日）表示，政府立法決心清晰，期望今年內可爭取法例通過。

何永賢指，收回的2,200份意見書與政府建議框架大致一樣，部分提到並非所有劏房能夠加裝窗戶，建議改以抽氣扇或窗戶面向光井（俗稱天井）代替。何永賢認為若光井面積足夠大，可出入清理垃圾、空氣質素理想可考慮放寬；惟抽氣扇式不符合消防條例，無窗的環境也不理想。另外，政府亦會考慮公屋供應等因素，研究延長寬限期至3年。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

何永賢︰立法決心很清晰 冀今年爭取法例通過

「簡樸房」規管制度建議方案諮詢期昨日結束，房屋局局長何永賢今日在商台節目表示諮詢期間收到2,200份意見書，當中約1,600份採用一式一樣的範本意見書，部份內容代表基層意見，例如提出設起始租金、制訂搬遷安排及人均居住面積等。

有立法會議員憂慮公屋供應減少，何永賢強調「多條腿走路」，最終目標讓全部有需要的基層能入住公屋。她強調政府立法決心清晰，爭取今年內通過法例，盡快向社會提供簡樸房。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／陳葦慈攝）

擬議劏房寬限期1至2年 當局研延長至3年

何永賢又指，由於大量劣質劏房需要淘汰，涉及到裝修工程，不少團體建議延長寬限期，諮詢期間亦收到相關意見書。她表示會研究寬限期由1至2年，延長至3年，但需要考慮公屋供應等，再作決定。

何永賢續指，不希望看到市民流離失所，已組織義工隊協助搬遷，當局並提供簡約公屋、過渡性房屋及臨時居留中心等選擇。

簡樸房｜「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

考慮接受對天井窗戶 只有抽氣扇不理想

細節方面，當局提出簡樸房必須有窗，而且窗戶不可面向光井（俗稱天井）。不過並非所有劏房都可加裝窗戶，坊間建議以抽氣扇或窗戶面向光井代替。何永賢表示如果簡樸房的光井面積足夠大、可出入清理垃圾、空氣質素理想，都是可以放寬的因素之一。

何永賢又指，抽氣扇安裝在走廊不符合消防條例要求，又指無窗的房間不屬於理想的環境，「如果連窗都冇，好似住咗喺個櫃入面。」

日後每幢樓宇檢查光井是否合適？何永賢表示簡樸房工作組已備存屋宇署的圖則，大概得知不同樓宇的光井款式。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

設起始租金需小心思考 以免減低業主出租誘因

對於坊間有人提出定立起始租金，何永賢認為要小心思考，設立租金管制或減低業主出租的誘因。出租物業本身是商業決定，假如缺乏誘因出租，業主可能寧願空置單位或擺放傢俬。她又認為，商業市場講求供求關係，只要簡約公屋等供應充足，簡樸房的市場供求自然會調節。