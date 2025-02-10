簡樸房諮詢期滿　關注團體倡政府做好安置　被迫遷劏房戶嘆捱貴租

《施政報告》提出立法取締劏房，以簡樸房取而代之，政府其後公布為期約兩個月的簡樸房規管制度公眾諮詢，諮詢期將在今（10日）結束。劏房支援連線及香港社區組織協會於早上向房委會遞交在諮詢期內收集的「一人一信 」居民意見，期望政府接納以完善政策。

有因簡樸房政策而被迫遷的劏房戶表示，迫遷問題令外面的租金更貴，認為政府一刀切的做法，會導致所有弊症落到居民的頭上，稱若非有社協幫忙，「我哋就出去捱貴租㗎啦，我哋喺交唔起租嘅，咁就變咗平民真係要瞓街」。



以月租約3800元、租住深水埗區約80呎劏房的余小姐稱，自簡樸房政策出爐後，業主以「（住處）唔啱要求」為由，要求她在本月底前搬走，使其感到「好緊張、好迫切」。她又指「即刻出去搵係搵唔到（住房）嘅，因為過年吖嘛呢個時間，然後你出面劏房個租金全部起晒價，你已經搵唔返3800蚊可以住到兩個人嘅劏房」。

余小姐（左）形容，收到業主要求搬遷的通知後，心情「好緊張、好迫切」。（董素琛攝）

被迫遷劏房戶擬遷入過渡性房屋 指面積較劣質劏房小、租金更貴

余小時現時準備入住位於長沙灣英華街的過渡性房屋，每月租金約4,500元至5,000元，預計可住兩至三年。不過，她指過渡性房屋的居住面積較她所住的劏房小，並指迫遷問題，會令外面的租金更貴。她認為政府「一刀切」的做法，會導致所有弊症落到居民的頭上，又稱若非有社協幫忙，「我哋就出去捱貴租㗎啦，我哋係交唔起租嘅，咁就變咗平民真係要瞓街」。

劏房支援連線及香港社區組織協會於今早（10日）到何文田房委會總部，遞交在諮詢期內收集的「一人一信 」居民意見，房委會派代表於大樓門外接信。

其中劏房支援連線聯同20多位成員所遞交的714份「一人一信」意見信，當中590份意見（83%）認為政府應主動安置，例如中轉房屋、簡約公屋、過渡性房屋及安置大廈，以協助「簡樸房」規管制度下被迫遷的不適切居所居民；601份意見（84%）認為需設立起始租金，避免業主將改裝及認證劏房的成本轉嫁予租客，令租金大幅上升。

劏房支援連線建議差估署及地產代理監管局就「簡樸房條例」共同監察及執法，主動上門巡查，確保政策順利推出。他們又建議政府除現時安置選擇外，應考慮租金補貼措施，容許部份住戶租住同區單位，減少對生活的影響。

香港社區組織亦於同一時間聯同21位成員遞交372名低收入租客的「一人一信」意見書，就政府推出簡樸房政策，37.4%受訪者表示「政府要解決房屋問題是好事，但要有安置，不然好心做壞事」；亦有31.8%受訪者認為「擔憂大於開心，擔心冇得安置，負擔不起簡樸房租金」。

社區組織協會副主任施麗珊指，自簡樸房政策提出至今，已收到逾10宗租戶被迫遷的個案，預期會有更多個案出現，呼籲政府要協助安置受影響租戶。