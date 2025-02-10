簡樸房｜公屋聯會倡放寬獨立電錶要求　低息貸款給業主裝修單位

為期兩個月的「簡樸房」規管制度諮詢期今日（10日）屆滿。公屋聯會代表今早到政府總部遞交意見書，建議將登記期限延長至48個月、安裝獨立電錶的要求放寬至合乎標準的獨立裝置、為業主提供裝修費低息貸款計劃等。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

聯會倡延長登記及寬限期至48個月

現時全港約有11萬個俗稱劏房的住宅樓宇分間單位，政府建議透過專業人士，核證單位是否為合規「簡樸房」，包括樓底至少高2.3米，設獨立水電錶，符合消防和通風等要求。

聯會擔憂業界人手不足，難以在合共12至24個月的登記期及寬限期內完成核證，建議延長期限至最長48個月。聯會又建議放寬專業人士的資格要求，如修讀相關專業課程的人士亦合格。

今（10日）為「簡樸房」規管制度諮詢期最後一天，公屋聯會代表今早前往政府總部遞交相關意見書。

倡准裝獨立裝置作分錶 減劏房改動

聯會又指，安裝獨立電錶須大廈法團批准，倡容許單位安裝獨立裝置作為分錶，以「用者自付」方式攤分費用，減低所需的改動。另外，聯會指部分業主在改裝時或有資金困難，可能會令簡樸房供應減少。他們建議政府提供裝修費低息貸款計劃，需要以報價單或以住宅作抵押，減低政府財務風險。

冀續推現金津貼計劃 緩基層負擔

安置方面，聯會預計陸續有「劏房」租戶遭迫遷，建議增加過渡性房屋乙類租戶，亦即有迫切住屋需要者的比例，並且優先安置「長者戶」及家有初生的家庭。聯會又指應繼續推行現金津貼計劃紓緩基層市民經濟負擔。