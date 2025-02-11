涉助蔡天鳳前夫離港　女被告指朋友Ivy稱急要船　幾多錢都無問題

兩男女涉助名緩蔡天鳳前夫鄺港智離港案續審，控方今（11日）在九龍城裁判法院播放女被告潘巧賢的錄影會面，她稱一名居於澳門的朋友Ivy向她求助，稱要幫一名朋友租船，情況似很急，潘追問下，Ivy透露要船的人很有錢，怕過大陸海關時因其有錢會被捉。潘為Ivy傳話問遊艇期間，Ivy提到：以船P為由租船，會在澳門駁船，越快越好，最好今天，幾多錢都無問題。潘稱從Ivy口中得知，急要船的人叫「Alex」，她當時還以為是一名網紅的男友。



男被告林舜（42歲，遊艇公司職員），及女被告潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨害司法公正罪，指他們與女子「Ivy」串謀於2023年2月24至25日，在港預期一名叫「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構的調查，作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及秘密地離開香港。

男被告林舜。(陳蓉攝)

女被告潘巧賢在會面錄影稱，初時以為「Alex」是網紅張欣欣男朋友。(陳蓉攝)

Ivy居於氹仔與潘相識多年

潘在錄影會面形容Ivy是個好善良好好的女子，形容Ivy好瘦及幾靚女，但個子不高，只有約15Xcm高。潘指Ivy住在澳門氹仔，二人因飲酒相識，其後因為同時失戀而變得熟絡，潘說：「2015年大家都失戀，又撞番佢哋，咁大家都係處女座，又啱傾。」潘稱她與林舜認識約6至7年，林為其友的經理人，Ivy亦認識林舜。潘稱她當時無業，生活費由父親支付，每月約3萬元，平日會在家煮飯及與朋友聚會。

對Ivy急需租遊艇覺奇怪

潘警誡下稱不知道Alex是甚麼人，事發當日Ivy透過微信聯繫她，想要男被告林舜的聯絡方法。Ivy起初並無透露要找林舜的原因，她以為Ivy要租遊艇出海遊玩，惟Ivy其後稱希望盡快，潘感奇怪，Ivy其後致電向她解釋說：「佢打俾我同我講，佢話大陸海關見到有錢就捉架啦，咁呢個人好有錢，啲有錢人過關好麻煩嘅⋯⋯一見到有錢就捉。」

不知名人士在群組內從未發言

潘說因林的微信有故障，所以她為Ivy及林擔當轉述的角色。她亦曾向Ivy查問對方是誰。其後Ivy開設群組，目的為幫其朋友「搭船」。群組內有四人，分別為潘、林舜、Ivy及一個不知名人士。她其後代林查詢對方的身份，Ivy指該人是男性，潘感到奇怪，因為該人士的名稱較女性化，於是再問Ivy該人是誰，Ivy回應：「Alex囉。」潘說：「我以為係張欣欣個男朋友，嗰個網紅，即係佢上個禮拜俾人砍。」她指出，不知名人士在群組內全程沒有發言。

控方早前透露，蔡天鳳前夫鄺港智身份證上有英文名為「Alex」。（網上圖片)

蔡天鳳去年被指遭人謀殺及肢解。（IG：@ xxabbyc）

Ivy曾稱幾錢都無問題

警方在錄影會面中，亦有播放Ivy與潘的微信語音訊息，潘問Ivy：「你係咪要林舜電話？我畀你。」Ivy後來直接致電她，提及要找林舜。Ivy其後再聯絡潘，並稱：「安排條船喺中間咁樣⋯⋯幾錢都無問題……」Ivy其後再發送語音訊息，指出打算在香港上船，以「船p」為由出海，澳門船為接駁，再「睇下澳門識唔識人」。

越快越好最好今日

潘補充，Ivy當時對她說：「我有個朋友好好，佢不停打黎，話好有錢，好好嘅，話要幫佢。」Ivy再說：「最好係今日啦，咁佢就可以即刻準備⋯⋯即刻就最好啦，越快越好，我同佢講聲先。」

案件編號：KCCC1111/2024