許金山案・一片看清｜「完美」謀殺妻女　跨度十年　重審仍判罪成

許金山——原來中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授，2015年5月22日，他的太太黃秀芬駕駛許金山送她的黃色Mini Cooper房車與次女許儷玲外出，然而車內卻充滿一氧化碳，她與女兒路途上中毒身亡。警方調查後，懷疑氣體由車尾箱一個已扁塌的瑜伽球釋出。巧合的是，許金山亦正進行一個與氧化碳相關的研究，他不但叫校方訂購氣體，事發前兩天，更把兩個注滿一氧化碳的瑜伽球帶回家。許金山多年來一直與一名研究助理有婚外情，他與妻子的感情並不好，並在案發前約一年曾談過離婚。

一切就如偵探小說情節，卻發生在現實世界，警方由毫無頭緒，至從現場環境的蛛絲馬迹，逐步揭開案件的每件細節，許金山曾經在案發一年後因涉嫌謀殺被捕，但之後無條件釋放，到2017年9月，警方才正式拘捕和控告他兩項謀殺罪。

縱使案件沒有目擊證人，只憑環境證供，經歷審訊、上訴、重審，許金山更突然不需要律師代表，親自盤問證人，惟陪審團仍再度裁定許謀殺罪成。這宗被主控官形容是近乎完美的謀殺案，最終仍是逃不過法網。



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2015年5月22日，一架黃色Mini Cooper停在西貢路中間多時，途人報警發現車上兩人一氧化碳中毒，揭開許金山謀殺妻女案序幕。圖為案中證物，拍攝到車輛停在路中間的情況。（資料圖片 / 羅君豪攝）

事件由兩母女離奇死於車內開始

馬來西亞籍的許金山，案發時53歲，他與47歲的妻子黃秀芬育有四名子女，長女亦是習醫的。兩夫婦擁有多項物業，一家人看似生活美滿。

2015年5月22日下午約2時許，許妻黃秀芬駕駛黃色Mini Cooper離開她於西貢的住所，當天碰巧不用上課的16歲次女許儷玲（Lily）亦有同行。有途人在西沙路跑步時看到黃色Mini Cooper停在路邊，約一個小時折返後仍停在原處，發現車內二人昏睡情況異常，遂報警求助。黃秀芬與Lily被送到醫院搶救後證實不治。

身兼中大醫學院任副教授及麻醉科醫生的許金山，當時正為病人施手術，他得知妻女出事後即趕往醫院，到場時兩人已無脈博和呼吸，親自為二人再檢查，也改不了二人已死的結論。但有警員見到，許在醫院時，只抱着女兒痛哭，卻沒有望向妻子，彷彿對妻無感，覺得有點奇怪。

許金山謀殺妻女案，有一氧化碳的瑜伽球是關鍵證物。（資料圖片 / 羅君豪攝）

一氧化碳成為案件的唯一線索

驗屍報告顯示，兩名死者吸入一氧化碳中毒而死，然而為何車內會有毒氣，成了一大疑團。警方調查之初毫無頭緒，事發近半年，警員再搜查事發汽車，發現車尾箱有一個沒氣塞，扁塌了的瑜伽球，開始懷疑此乃洩毒的來源，並開始從這方向繼續追查。

警員向香港可訂購一氧化碳的公司查詢，發現2014年10月，即案發前約半年，一個電郵含字母「khaw」的人，曾查詢一氧化碳的事。「許」的福建話讀音是「khaw」，也是「許」姓在馬來西亞的拼法，來自馬來西亞的許金山，英文名就是「Khaw Kim Sun」。紀錄顯示，2015年4月8日，即案發前個多月，威爾斯親王醫院曾訂購一氧化碳，簽收人是一名中大職員。

警方向該中大職員查問，他稱是許金山指示他訂購氣體，但不清楚許的研究內容，調查後再發現，案發前2天，有人見到許曾把氣體注任兩個瑜伽球，許解釋需用球盛走氣體供朋友檢查濃度。

2017年9月11日，許金山被控謀殺妻女提堂。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

一年後正式開始調查許

警方至2016年5月，即案發近一年，到許於中大的辦公室作調查，發現標明「毒氣」的氣樽，亦發現兩個一氧化碳探測器。警員翌日再到其辦公室，許見警長時問：「你們是否查到甚麼？」警長反問許是否有事要交代時，許回答：沒有。

許曾接受警方調查，他警誡下承認事發前曾把兩個「毒球」帶回家，又稱曾把該兩球內有一氧化碳的事告知事件中死亡的次女Lily，並有告訴她「毒球」是用來滅鼠的，叮囑她「唔好掂」。他指次女是除他以外，唯一知瑜伽球有毒氣人，思疑女兒用來自殺。

許與妻及情婦的三角關係

警方亦有調查許金山與其妻的關係，發現許與其研究助理李泳怡（Shara Lee）有婚外情，許與其妻事發前約一年曾討論離婚，最終因許拒絕而作罷。

李是許的學生兼研究助理

資料顯示，許的情婦李泳怡，2004年在中文大學醫學院修讀博士學位，許是她的指導老師，李之後發表多篇論文，都是與許一同研究。

李亦有為許的長女及次女補習。長女在首次審訊時曾出庭作供，稱早就留意到李與其父有不尋常關係，她甚至比其母更早發現；次女亦曾向同學指其父母瘋狂，又稱發現過父親與李結伴遊泰國的證據。

妻知有第三者後心碎

庭上證供指出，許妻黃秀芬直至2013年夏天一次燒烤聚會上，才從朋友口中得知其夫與李的關係。黃之後不再與夫溝通。黃在2014年6月提出離婚，但因財產分配及四名子女的關係，兩人最終沒有作出申請。

然而黃面對婚姻破裂，曾感到抑鬱求診。她的家庭醫生王家恩供稱，黃在2013年11月曾向她稱感情緒低落及失眠，並向她透露與丈夫的關係惡劣，王醫生遂處方抗抑鬱藥，黃之後稱有好轉。

曾談離婚許最後反口

王醫生指，2014年6月，黃透露丈夫每星期只回家約三次，並在凌晨3至4時才回家，她無法平靜，並透露曾與夫談離婚，但許不肯。王醫生指，據其了解，是許先提出離婚，後來黃同意了，許卻反口，並稱因覺黃不能失去他。王醫生直言對許拒離婚感驚訝。

王醫生又指，黃知道她要照顧四名孩子，在最差的日子，都不曾提過自殺，又指黃很喜歡下廚，更曾興奮地告知她買了新爐灶。王醫生認為，一個有自殺意圖的人，不會如此積極規劃未來。

妻曾向友透露許怕被分身家

黃的好友兼瑜伽教師郭文平亦稱，她和黃當時均有婚姻問題，故互有傾訴。她記得黃提及丈夫有外遇時十分傷心，因她接受不了許變心，亦曾因許數天不回家而致電她。後來黃發現許的護照不見了，相信許與情婦去了旅行而感到心碎。黃曾冷靜地說，許不願分一半身家給她而拒離婚。

郭稱從未聽過黃說提過想自殺，指黃後來亦想通了，她和黃原本更計劃當年7月一同帶子女到法國旅行，事發前一天，黃想與她討論行程，但郭以為日後還有機會而推搪了她，想不到之後已沒有機會。

2015年5月22日，許金山殺妻女案案發當日時序。（香港01製圖）

政府化驗師的模擬實驗

警方調查時發現，裝滿氣的瑜伽球是無法整個放入車尾箱，故需先把氣體放掉四分一，才可以放入車內。政府化驗師亦設模擬實驗作測試，發現把瑜伽球的活塞拔走後，15至17分鐘內，便可令車內有濃度達7000ppm讀數的一氧化碳。一般人在一個密封空間，其一氧化碳濃度若達6400ppm，該空間內的人，可在1至2分鐘內覺頭痛及暈眩，並會在10至15分鐘內死亡。若許的次女在下午2:15分仍與朋友通訊，約10分鐘後有巴士司機見兩母女的車停下，時間是吻合的。

警方於2017年4月，即事發後近兩年，正式拘捕許金山並控告他兩項謀殺罪名。

2018年9月19日，許金山謀殺妻女案，第一次審訊，陪審團裁定許金山謀殺罪成。（香港01製圖）

第一次審訊

案件在2018年8月22日，第一次在高等法院開審，當時許的長女亦有出庭，並提及其父母及補習老師的關係。她在裁決時亦與另一名妹妹有到庭支持父親。她作供時曾憶述母親和二妹出事當日，見到父親哭崩，與她平日見到父親強者的形象很不同。

第一次審訊許未出庭自辯

第一次審訊時，許由資深大律師代表，他未有出自辯，並以控方只有環境證供，認為不足以指證他為由抗辯。然而陪審團退庭商議七小時後，裁定許兩項謀殺均罪成，許第一次被判終身監禁。

2023年11月，終審法院裁定許金山上訴得直，發還重審。（香港01製圖）

氣塞指引有誤或造成不公下令重審

許在2022年提出上訴被駁回，他在2023年到終審法院上訴，2023年11月21日終院法官頒發下的判辭有提過數個理由，其中一個指警方2016年在許金山住所找到瑜伽球的氣塞，但許家有其他瑜伽球，認為一個備用的氣塞在本案的證據價值不高。

且案中沒有證據指許家找到的氣塞與涉案瑜伽球有關。原審時控方結案陳詞提出該氣塞或與涉案的瑜伽球有關，可令陪審團產生嚴重的偏見。認為許未得公平審訊，下令案件發還重審。

第二次審訊

開審前曾要求永久終止聆訊被拒

許金山的案件排期在2024年11月6日在高等法院重審，開審前許曾指因其案被廣泛報道，認為他不會得到公平審訊，曾要求案件永久終止聆訊。惟暫委法官祈彥輝認為事件已發生多年，認為舊有報道不會造成重大影響。案件開審時，法官亦向陪審團開宗明義本案是重審，並提醒陪審團勿翻看案件過往的報道。

審訊內容大致相同，但部份證人，包括許的長女，沒有再出庭作供。許原本有律師代表，惟至重審的第九天，控方開始傳召中大職員作供時，許突稱不再需要律師代表，並開始親自盤問證人。

親上證人台大談三角關係

辯方展開案情時，許更坐上證人台自辯，並一開始便提到他與妻子及情婦李泳怡的三角關係。事實上，許對他的這段婚外情並無忌諱，他在協助警方調查時已直認出軌，更指其妻知情且接受，又一再強調李與事件無關。

許透露他在英國習醫時認識任護士的妻子，兩人於1992年結婚，1996年來港定居，他在中文大學醫學院當副教授。他與妻雖育有四名子女。他說其妻受童年陰影影響，並不享受性事，兩人甚少行房。他自言是一個會犯錯，且脆弱時想有人陪伴的人。他2004年在中大遇上修讀博士學位的李泳怡時，被李的外表所吸引，認為李很能幹，在李身上見到自己的影子，兩人在2006年已開始發展關係，李並為他的長女和次女補習中文，又會出席他們的家庭活動，與其子女亦相處融洽。

指妻與情婦曾獨談認為二人有共識

許描述他與妻的關係「開放」，李則是一個不追求名份的人，又指李當時亦有另一段關係，他與李有共識，可隨時「斬纜」。他又指其妻懷疑他出軌時，曾向一名好友提及，惟遭該好友背叛，令其妻大受打擊。他曾與李「斬纜」一段時間，李亦停止為其女兒補習。

後來他與李再繼續，其妻曾要求與李單獨見面，他站在遠方觀察，見二人在車上談上逾一小時。他事後問妻二人談了甚麼，其妻沒有透露，只對他說：「如果你想與情婦繼續來往，請你們保持低調。」故許認為妻與李已達成協議。

許金山謀殺妻女案，涉案的黃色Mini Cooper是許金山給妻子的補償。圖為2018年9月4日，案件第一次審訊，陪審團與法官視察車輛。（資料圖片 / 林若勤攝）

稱怕影響子女才無離婚

許形容其妻是世上最容易相處的人，對他的情婦並無妒忌，但他自覺對妻造成傷害，故賣掉其法拉利，買了其妻一直心儀的黃色Mini Cooper給她作補償。他又認與妻在2014年有談過離婚，但怕對子女造成影響，認為代價太高，最後放棄。

自認生活簡樸不怕被分身家

雖然許與妻共同享有多個物業，但許稱他不會因怕「分身家」而動殺機，更指他生活簡樸，餘錢都用在家庭及情婦身上，他的多棟物業和銀行戶口，都是與妻共同擁有，若真的要離婚，他會與妻平分資產。

與一氧化碳的關係

許稱他在英國習醫時，已曾研究一氧化碳中毒。後來到中大任教，亦曾研究下半身麻醉後再向孕婦提供氧氣作研究。他自辯時更首次提到他當時正着手一個宏大的科學計劃，但自辯之前，從沒向任何人提及，只是簡略與情婦透露過。

許又稱，因怕研究初期會有改動，故亦未有通知過校方。許認他在2015年5月20日，他把注滿一氧化碳的瑜伽球帶回家，是為殺滅家中的老鼠及昆蟲。

許金山供稱2015年5月22日案發當日行程

10:00 起床、沖咖啡，享受花園環境，室內覆同事訊息

12:30 - 13:00 駕車離開住所

13:30前 抵達威爾斯醫院，聽取醫科生匯報

16:00 在手術室施手術，期後收到妻女噩耗



許強調他必定在中午一時前已離家，根據政府專家就一氧化碳濃度的測試，他不會是他把「毒球」放入車箱的人，所以他是無辜的。他思疑其次女，即家中唯一知瑜伽球有「毒氣」的人，把球放入車內，想殺滅車上的昆蟲。

許又稱，大學訂購一氧化碳會有紀錄，他的同事亦知他作有關研究，警方不難追溯到他，故他不會笨得以毒氣犯案。

不過他的同事、中大教授黃志超說，許金山無提及對研究一氧化碳中毒有興趣，亦無提過打算用一氧化碳來殺老鼠。

談及妻女多次泣不成聲

許自辯時亦多次泣不成聲，慨歎女兒早逝，指女兒無畏權力，在次女身上看到自己的影子。許又說希望這是一場惡夢，想回家見到妻子在烘培。又慨歎未有結束婚外情，令他由好醫生淪為「怪物」但他不會怪人，只會怪自己。

裁決

許在第二次審中，陪審團退庭商議3小時，便一致裁定許兩項謀殺罪均罪成。許聞判後表現冷靜，法官有問他有何話要說，許答「沒有」。

法官依例判他終身監禁。

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