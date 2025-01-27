元朗命案｜再兩男被控謀殺及傷人 至今共4人被控
撰文：郭顥添
出版：更新：
元朗喜業街24歲男子遭人軌斃案，再有兩名男子被控謀殺及傷人罪，案件今(27日)在粉嶺法院提堂。兩人暫時毋須答辯，署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至5月16日再訊，兩人均須還柙看管。事件至今已有4人被控。
兩名被告：黃子逸(20歲，無業)，及邱樹高(22歲，運輸工人)，兩人同被控1項謀殺及1項有意圖而傷人，指他們於2025年1月22日，與馮智謙、黎耀恆及其他身份不明的人，在香港新界元朗喜業街2-6號喜業工廠大廈外，謀殺男子陳昆霖；及意圖嚴重傷害男子鄭榮申。
黃另被控1項駕駛時無駕駛執照，及1項沒有第三者保險而使用車輛，指他於2025年1月22日，在上述地點駕駛私家車時，並無有效駕駛執照；亦沒有有效和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。
同案另兩名男子已於上周六提堂，同樣被控謀殺傷人罪，並會於5月16日與本案兩被告一同再提訊。
案件編號：FLCC178/2025
元朗命案｜兩無業男被控謀殺及傷人 案押後至5.16再提訊元朗命案︱一文看清被捕人名單 6人均屬屯門新義安「肥富」派系元朗命案︱警拘捕多兩名新義安背景男子 至今共6人落網元朗命案｜勝和男疑爭女惹禍 黑幫積怨致行動加劇 細數箇中恩怨元朗命案︱4男被捕 兩人泰國被拒入境 警：涉積怨及感情糾紛元朗命案︱勝和男被斬死 泰媒指兩疑犯機場被拒入境 港警帶回港元朗命案．內情｜死者「師父仔」跟勝和兩大佬 與新義安早生嫌隙