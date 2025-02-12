瑪嘉烈醫院產志賀毒素大腸桿菌　袁國勇指或經醫生共用洗手間傳播

瑪嘉烈醫院出現員工染產志賀毒素大腸桿菌群組，3病人均為瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生，一人離世。協助追查源頭的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日在電台節目（12日）指，暫時循染產志賀毒素大腸桿菌方向追查，但健康及年輕人士即使感染該菌也不應如今次死亡病人般「惡化得咁緊要」，故現階段不排除任何可能性，包括死者受其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病引致死亡，目前正進行基因排序調查死因。

袁國勇稱，產志賀毒素大腸桿菌「一乾就死」，除了三名醫生的辦公室，辦公室內的共用洗手間可能是傳播途徑，有關方面已在辦公室及共用洗手間檢取大量環境樣本化驗。



瑪嘉烈醫院出現員工染產志賀毒素大腸桿菌群組。（資料圖片/周令知攝）

瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生過去一周先後出現腹瀉等症狀，其中一名健康年輕醫生病發後3日死亡，衞生防護中心發現一名輕症醫生糞便對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，暫未發現3人曾進食相同食物或曾到同一餐廳，但均曾在6樓休息室進食，正循食物污染和環境交叉污染兩方向調查。據悉死者為年約30歲男醫生，袁國勇在周二（11日）記者會稱該菌甚少導致健康成年人死亡，形容情况罕見和不尋常。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇在2月11日的記者會形容該名醫生離世突然及罕見，很少有健康而且沒有長期病的人，因感染產志賀毒素大腸桿菌而死亡，目前不排除任何致病可能。（資料圖片/周令知攝）

袁國勇今日在商業電台節目稱，暫時循染產志賀毒素大腸桿菌方向追查，因三名醫生在同一地點有腹瀉徵狀，但現時不肯定事件確實因產志賀毒素大腸桿菌引起，不排除其他可能性，包括死者受其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病引起，目前正進行基因排序調查死因：「就算真係有呢隻（產志賀毒素大腸桿菌）感染，（死者）唔應該惡化得咁緊要。」袁國勇預料，相信「可能要幾長時間」才能得知源頭，當中包括尊重家屬意願，是否願意為死者解剖。

袁國勇表示現階段不排除任何致病可能，目前或需要病理科醫生為離世醫生作進一步解剖，因為該名醫生發病後很快便以抗生素治療，令他們從死者樣本調查出原因的機會細好多。（資料圖片/周令知攝）

袁國勇指，三名醫生辦公室內共用的洗手間，可能是傳播途徑，因產志賀毒素大腸桿菌「一乾就死」，辦公室理應不會「濕滴滴」，故已檢取大量共用洗手間的環境樣本作進一步化驗及調查，但由於檢取樣本前，院方已進行消毒，因此或有一定難度。