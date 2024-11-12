1歲女染產志賀毒素大腸桿菌　潛伏期內無外遊　情況穩定無需入院

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，一名健康良好的一歲女童，於10月28日起出現腹瀉，其後於10月31日被帶到中文大學醫院求診。病人情況穩定，無需入院。



衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，一名過往健康良好的1歲女童感染產志賀毒素大腸桿菌。（資料圖片）

個案涉及一名過往健康良好的一歲女童，她於10月28日起出現腹瀉。其後於10月31日被帶到中文大學醫院求診。病人情況穩定，無需入院。經化驗女童的糞便樣本，證實樣本含產志賀毒素大腸桿菌。

衞生防護中心的初步調查顯示，女童在潛伏期內沒有外遊，根據其家人提供的資料顯示，女童於潛伏期內沒有進食高風險食物，包括生肉及未經消毒的奶類製品。此外，女童的同住家人至今沒有出現病徵，中心正跟進他們的健康情況，而相關調查仍在進行中。

衞生防護中心發言人表示，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

發言人提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。