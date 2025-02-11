瑪嘉烈3腫瘤科醫生染產志賀毒素大腸桿菌　一人入院24小時內離世

瑪嘉烈醫院員工出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生感染，先後在在2月4日、6日及10日出現發燒等病徵。當中一名腫瘤科醫生在2月4日出現病徵，2月6日入院接受治療，患者在2月7日離世，據悉死者30多歲；其餘二人病徵輕微，暫時未找到三人關連，院方在其中一人的糞便樣本找到產志賀毒素大腸桿菌，而死者樣本則呈陰性。



香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，一個人感染後，可經糞便排出大量病菌，吸入10至100粒已可致病。他指死者急症室求醫時已要插喉，入院24小時內死亡，他由腹瀉到離世時間非常之短，一般較少成年人在感染產志賀毒素大腸桿菌死亡，「個案係好特別好特別。」



瑪嘉烈醫院員工懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮將於今午（11日）5時在瑪嘉烈醫院會見傳媒。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生在瑪嘉烈醫院會見傳媒，昨晚衞生防護中心通報3名病例，均為瑪嘉烈醫院的腫瘤科醫生。3名患者分別在2月4日、6日及10出現發燒，肚痛及腹瀉等病癥。其中一名患者在2月4日發病，2月7日離世。

另兩名患者病情輕微，其中一名患者已出院；其中一名病徵輕微的患者，其糞便樣本對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，其餘兩名患者，包括已離世的患者，糞便樣本則呈陰性。院方認為3名患者發病可能與產志賀毒素大腸桿菌有關。

瑪嘉烈醫院3名腫瘤科醫生感染染產志賀毒素大腸桿菌，當中一人離世。(林遠航攝）

院方又指，正聯同醫管局及港大微生物學系調查3名患者在潛伏期間的飲食紀錄，曾去過的餐廳及接觸過的人士。初步推斷3名患者有機會透過進食受感染。目前已在腫瘤科休息室取走大約20個食物樣本，並安排食環署巡查醫院餐廳。

院方又指，目前暫時未發現3名患者曾在同一餐廳進食，但曾在醫院6樓休息室一同用膳，有可能透過受污染的環境而感染。院方已在腫瘤科辦公室及洗手間取走約40個環境樣本。院方呼籲腫瘤科醫護人員，如有發現不適，應即時報告，亦不排除感染人數會進一步增加。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授指出，感染二至五日出現病徵，七日之後開始有併發症，該名醫生由腹瀉到離世時間非常之短。

袁國勇形容該名醫生離世突然，又指很少有健康而且沒有長期病的人，因感染產志賀毒素大腸桿菌而死亡，不排除任何致病可能。他又表示，或需要病理科為離世醫生作進一步解剖，因為該名醫生發病後很快便以抗生素治療，令調查機會細好多。