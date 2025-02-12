都會大學獲贈逾千件張愛玲手稿、書信等遺物 最快8月分批展出
撰文：賴卓盈
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今年是著名女作家張愛玲逝世30周年，張愛玲遺產管理人宋以朗及其姊宋元琳，向香港都會大學捐贈一批文獻及遺物，包括數千件張愛玲的手稿、個人物品，以及與其摯友宋淇和宋鄺文美夫婦等人往來的書信。都會大學指，將在今年8月或9月分批展示這些遺產。
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張愛玲遺產管理人、宋淇夫婦兒子宋以朗指，隨著他跟其姊年事漸高，難以專業管理遺產。經過長時間與不同機構商討，決定將兩批遺產全數捐贈予香港都會大學，當中包括張愛玲及宋淇夫婦的所有手稿及書信，部分更從未曝光。
宋以朗：選都大因重視宋淇夫婦文物 具研究能力
宋以朗表示，他曾與多間機構商討捐贈事宜，但許多機構僅對張愛玲的遺產感興趣，而忽略宋淇夫婦的部分。他強調兩批遺產密不可分，例如700多封書信中，部分由張愛玲撰寫，部分由宋淇夫婦回覆。他指，考慮到都會大學對宋淇夫婦文物的重視和研究能力，故最終選擇捐贈給該大學。
都大校長林群聲表示，是次捐贈對學校的數碼文學領域有重要意義，增強大學在現代中國文學研究方面的學術深度。
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都大副校長鄺志良則指，將圍繞五大方向進行張愛玲遺產的收藏工作，包括保存、展示、推廣傳承、研究及合作。大學會於圖書館設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」儲存文物，並利用專業知識及科技將文物數碼化。
他又指，大學將於今年8月或9月，根據主題分批展示張愛玲及宋淇夫婦的遺產，但展覽初期不會全面開放。他表示，已按國際規格準備展櫃及儲存設施，包括防火防水的夾萬及防酸性膠套，確保文物安全。
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