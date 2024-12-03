12月演出6選｜劇版張愛玲《金鎖記》、免費聖誕音樂會、飲食劇場

【舞台劇/音樂會/古典音樂/張愛玲/飲食/歌劇】來到十二月，除了已經售罄的黃子華、劉嘉玲主演《香港式離婚》以及蘇玉華主演《完美證供》，還有什麼好show值得撲飛觀看？



這次我們選了舞台劇、歌劇、音樂會，以及飲食主題劇場演出等六個演出，有焦媛主演之張愛玲經典作改編舞台劇、聖誕古典音樂會，更有讓觀眾邊吃邊看的實驗劇場體驗，總有一個演出能讓你週末更精彩。



《金鎖記》海報（春天實驗劇團）

名稱：《金鎖記》

日期：2024年19日至22日 8pm

地點：屯門大會堂演奏廳



喜歡張愛玲的讀者，對其中篇小說《金鎖記》都不會陌生，中國文學評論家教授夏志清甚至曾評論指「《金鎖記》是中國從古以來最偉大的中篇小說。」故事在09年被改編為舞台劇，當時由王安憶編劇、許鞍華導演，劇目近年在內地巡演，場次多次爆滿屢獲好評。最近春天實驗劇團把劇目搬回香港，同樣由焦媛飾演曹七巧，經多年演出後，這可以說是她「拿手好戲」。

故事講述曹家為攀附權貴，把曹七巧嫁進豪門姜家做續弦，丈夫姜二爺癱病在床，七巧卻鍾情於三爺季澤（李潤祺飾）。在姜家，七巧飽受婆婆和大伯子欺壓，為守護財產而變得偏執。她扭曲心理逐漸毀掉整個家庭：阻撓兒子長白婚事，致使他孤獨終老；干預女兒長安姻緣，最終導致長安嫁入世家後自殺。七巧從受害者變成加害者，在追逐金錢和權力過程中，禁錮了自己人生。

名稱：普契尼《歌劇三部曲》

日期: 2024年12月13日至15日

地點：香港大會堂音樂廳



說完中國經典作品，那不如就講講西方歌劇作品。最近非凡美樂匯聚本地以及海外歌劇藝術家，連續三日一口氣演出歌劇大師普契尼《杜蘭朵》前最後三部獨幕劇《外套》《修女安潔莉卡》以及《奪產記》，三部曲在1918年首演，分別描繪人性陰暗、救贖以及詼諧。

《外套》描繪塞納河上一宗悲劇：船主米凱萊發現妻子喬婕塔與青年路易吉婚外情後，憤而殺死情夫。《修女安潔莉卡》講述被迫入院貴族女子安潔莉卡，得知私生子夭折消息後服毒自盡，臨終前獲得聖母寬恕之救贖故事。《奪產記》則是諷刺喜劇，講利諾喬受託偽造遺囑，最終將大部分遺產騙為己有，其中著名詠嘆調《我親愛的爸爸》由其女兒所唱。三部曲巧妙糅合了悲劇、宗教與喜劇元素，展現普契尼戲劇藝術。

名稱：Cong舒伯特五重奏

日期：2024年12月8日 2pm–3:10pm

地點：大館監獄操場



說完兩齣經典作品，若是想看更輕鬆的演出，就不妨留意香港本地⾳樂團隊Cong四重奏所演繹之《糖水系列》，原曲是香港作曲家黃⼦峻為鋼琴獨奏⽽寫作品，及後改編為四重奏版本，以抽象⽅式描繪香港家常糖⽔和水果—如榴槤、涼粉到豆腐花等。

⽽是次⾳樂會另⼀亮點，莫過於Cong 四重奏與澳洲室樂團⼤提琴⾸席Timo-Veikko Valve聯⼿演繹舒伯特弦樂五重奏，此曲總結了作曲家⽣命最後樂思，在看似歡快的舞步中，反思⽣命盡頭。演出為「⼤館操場⾳樂節」演出節目之一，除了《Cong舒伯特五重奏》，澳洲室樂團《星月四季》《高原辜月》同樣是重頭戲。

香港城市室樂團《雪人》（HKCCO/ Snowman Enterprises Ltd,）

名稱：香港城市室樂團《雪人》與《大熊》

日期：2024年12月21日 下午2:30 / 5:00

地點：沙田大會堂演奏廳



如果聽完上個演出仍對室樂「不夠喉」，可以考慮看看香港城市室樂團《雪人》與《大熊》音樂會。《雪人》與《大熊》是英國著名繪本作家雷蒙‧碧斯（Raymond Briggs）所創兩個溫馨感人聖誕冒險故事，四十年來深受喜愛。在音樂會中，這兩部作品將化作動畫電影在大銀幕播放，並配以霍華‧布列克（Howard Blake）所創作音樂，由CCOHK攜手獨唱歌手和說書人共同演出。

《聖誕園林音樂會 — 我們的美樂時光》海報（RTHK）

名稱：聖誕園林音樂會 — 我們的美樂時光

日期︰2024 年 12 月 24 日 5pm - 7pm

地點︰香港公園奧林匹克廣場



來到十二月，那自然也會有聖誕主題演出。四台50周年壓軸活動「聖誕園林音樂會」請到香港作曲家伍卓賢編曲，將從素歌、巴赫清唱劇涵蓋到激情四溢探戈舞曲，將大眾熟悉之古典曲融合聖誕，一口氣回顧古典音樂發展。音樂會最後會以《聖誕套曲》作收尾，讓大家同唱聖誕歌，體會節日暖意。音樂會為免費入場，屆時座位先到先得。

名稱：《沙嗲牛與福建麵》

演出日期：2024年12 月8及14日；2025年1月4、11及18日 8pm

地址：九龍城獅子石道8號 @h4homebrown



至於最後介紹表演，則是演出日期橫跨十二月和一月的《沙嗲牛與福建麵》。要界定這是怎樣一場演出並不容易，可以說是融合「食、煮、飲、聽」之實驗演出。

主創施標信和楊淑敏一邊娓娓道來自己成長故事，一邊在觀眾面前烹飪相關菜餚，屆時觀眾在品嘗美食之餘，更能透過每道菜背後故事，探索食物在主創人生中所擔任角色。比起傳統劇場，演出更像是邀請觀眾到烹飪節目現場，以味蕾喚起大家內心深處情感與記憶。演出首四場於數月前迅速爆滿， 最近宣佈加開五場，有興趣觀眾不妨一看。