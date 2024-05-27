香港文學館今日灣仔開幕　展出張愛玲與友人書信真跡

由香港作家聯會籌辦的香港文學館今（27日）舉行開幕典禮，特首李家超透過視像影片在開幕環節致辭指，香港文學館坐落的灣仔茂蘿街七號建築，擁有百年歷史，能夠在這裡設館，介紹本港文學百年發展歷程，非常有意義，冀文學舘能夠發揮推動本港文學發展的角色。展覽展出香港著名文學作家張愛玲，於1994寄給好友鄺文美的書信真跡。



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由香港賽馬會慈善信託基金資助，香港文學館於今（27日）舉行開幕典禮，文學館館長潘耀明致辭時表示，香港文學館將成為一個文化機構，以保存文學遺產以及促進本土文學交流與發展。而特首李家超以視像形式致辭指，灣仔茂蘿街七號是擁有百年歷史的建築，在這裏成立香港文學館介紹香港文學百年發展歷程，非常有意義。他續指，香港正發展成為中外文化藝術交流中心，冀香港文學館能夠作為橋樑角色，連接香港、內地以至海外文學交流。

張愛玲《小團圓》手稿、港大學籍登記表複製版

位於文學館三樓的展廳，包含有關香港著名文學作家張愛玲的展品，當中展示晚年移居美國的張愛玲，於1994寄給好友鄺文美的書信真跡。張愛玲於書信中提及在美國治病、補領證件以及學會戴假牙等生活點滴。除此之外，展覽亦陳列張愛玲撰寫《小團圓》手稿的複製版，以及早年就讀香港大學的學籍登記表的複製版。現場又播映以張愛玲小說作為藍本的電影，如《半生緣》緣以及《傾誠之戀》。

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除了張愛玲與友人書信真跡外，展覽亦展出另一著名作家蕭紅於1936年寄予情人蕭軍（劉均）兩封書信真跡，書信中蕭紅打聽蕭軍行蹤、提議蕭軍不要搬屋以及她的心事。而展覽中亦展出不少其他文學作家作品手稿的副本，如金庸的《讀書心得》、及何達的《詩的生命與真情實感》等。

利用科技提供沉浸式體驗

香港文學館開幕展覽主題為「萬物有文，文裏尋花」，位於四樓的展覽展示本土作家如張愛玲、葉靈鳳、西西以及也斯所書寫有關香港的花草樹木的文學作品，觀眾可以掃描展板上的二維碼已獲得有關該植物的資訊。而場地地上亦提供二維碼予市民掃描，可進入香港植物地圖。