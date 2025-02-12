子宮頸癌｜近10年增30%更呈年輕化　團體籲女性打疫苗及定期篩查

關注HPV聯盟、家計會及港大婦產科學系今日（12日）指出，子宮頸癌個案在過去10年上升了三成，更有年輕化跡象。關注HPV聯盟呼籲要積極推動疫苗加篩查的雙重防護措施，達到世衞定下的「90/70/90」抗病滅癌目標。



20至44歲女性5年發病率達每10萬人8.94宗

關注HPV聯盟召集人顏婉嫦指，子宮頸癌的發病率自上世紀80年代開始下跌，然而過去10年卻有回升的趨勢，個案數字在2012至2021年間由457宗上升至破紀錄的596宗，升幅達三成之多。

她續指，子宮頸癌發病率上升的情況在年輕婦女群組中更為明顯，其中20至44歲女性的5年發病率由2003至07年的每10萬人7.72宗，升至2018至22年的每10萬人8.94宗。

團體們呼籲女性要接種疫苗及定期進行篩查。疫苗方面，自2006年起，市民便已能透過接種疫苗幫助預防HPV相關疾病，而政府亦於2019／20學年開始為合資格小五及小六女生免費接種HPV疫苗，並在現學年推行全新的疫苗補種計劃，分階段為2004至2008年出生的本地女童補打HPV疫苗。

家計會：鼓勵學校支持免疫接種計劃

家計會高級醫生王靜妍呼籲未接種疫苗的女生及家長積極支持免疫接種，亦鼓勵學校支持免疫接種計劃，以盡早獲得疫苗的保護。

篩查同樣重要，香港大學婦產科學系主任陳嘉倫指，子宮頸癌的產生，是從子宮頸細胞異常至癌變形成，中間發展至癌需以數年計算。若能在癌前病變階段時發現並及時治療，或可以預防癌症形成。她呼籲市民定期篩查，不要因為擔心尷尬、生活工作繁忙而錯過預防及治療的黃金時期。

顏婉嫦呼籲，要積極推動疫苗加篩查的雙重防護措施，達到世界衞生組織定下的「90/70/90」抗病滅癌目標，即90%女童於15歲前完成接種HPV疫苗，70%婦女在35歲前接受子宮頸篩查、45歲前再度進行篩檢，和90%患病女性能夠接受治療。