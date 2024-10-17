34歲女偶像罹患子宮頸癌2度動刀盼仍能生子　曾憑1首歌紅遍全亞洲

韓女團Crayon Pop在2013年發行單曲〈Bar Bar Bar〉中戴頭盔的形象深植人心，成為當時超紅歌曲，2017年分道揚鑣。成員超娥（原名許敏真）2023年被診斷出罹患子宮頸癌，近期將二度動刀，坦言希望仍有機會能懷孕生子。



超娥近日在Instagram發布影片，分享罹患子宮頸癌的心路歷程，「從小到大我都自認為健康無虞，甚至曾經說過我的願望是要經歷一次大病。然而，在30多歲時得到一個我從未想過也從未想像過的癌症，這完全出乎我的意料。」她在2023年5月發現長了一顆直徑3厘米的腫瘤，是子宮頸癌第一期，當下情緒崩潰。

【圖輯】點圖放大看更多Crayon Pop超娥近照👇👇👇

+ 22

超娥直言，年輕時因為愛吃垃圾食物，加上壓力大又愛熬夜，睡眠嚴重不足：

「癌症雖然奪走了很多，但也給了我對生活方向的深刻頓悟和教訓，我現在的生活比以前更健康、更有活力。」



【相關圖輯】漢堡雪糕都上榜？那些你誤會了的「垃圾食物」原來可以吃得很健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

在老公的照顧下，超娥撐過罹癌最初的困難時期，也切除了子宮頸，但為了可以如願懷孕生子，她近期必須再度接受「子宮頸環紮手術」，在接受治療的過程中，超娥努力維持健康的生活方式，包括規律鍛鍊和均衡飲食，努力調養身體：

「我希望能遇到一個漂亮的孩子，成為一名母親，並完全康復，為那些有過類似經歷的人帶來安慰和希望！」



【相關圖輯】醫生收兩個肝癌病人「都不喝酒」卻有一共同習慣致癌：根本沒想到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】