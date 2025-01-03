HPV疫苗補種計劃資格與詳情一覽　子宮頸癌關注月　衞生署籲接種

世衞轄下國際癌症研究機構將每年一月定為子宮頸癌關注月，香港衞生署今日（3日）呼籲市民透過認識子宮頸癌及採取有效預防子宮頸癌的方法，如接種人類乳頭瘤病毒疫苗、簡稱HPV疫苗又稱子宮頸癌疫苗及定期接受子宮頸篩查。

在香港，子宮頸癌是2022年第九常見的女性癌症，年內有522宗新增個案及167宗死亡個案。衞生署指，檢視有關HPV疫苗效能和安全性科學實證、世衞更新建議及海外的實踐經驗後，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議為18歲或以下的女童補種HPV疫苗，並於上月二日開展一次性HPV疫苗補種計劃，為2004年至2008年出生的女性香港居民，計劃為期約兩年，詳情以下一文看清。



姜濤早前成為HPV 疫苗的代言人，在地鐵站也有相關的大型廣告。（歐嘉樂攝）

HPV疫苗補種計劃｜資格

以下3類尚未完成HPV疫苗劑次的香港女學生（必須已登記醫健通）

．就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生

．於2004年至2008年出生並於本港專上院校或大學就讀的女性香港居民

．於2004年至2008年出生而已經完成本地學業的女性香港居民



HPV疫苗補種計劃｜ 途徑

階段1：就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生/疫苗外展隊

階段2：於2004年至2008年出生並於本港專上院校或大學就讀的女性香港居民/疫苗外展隊或院校醫療保健診所

階段3：於2004年至2008年出生而已經完成本地學業的女性香港居民/適時公布



衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，一名7歲男童甲流情況嚴重。（資料圖片）

HPV疫苗補種計劃｜提供 HPV 疫苗種類

．九價人類乳頭瘤病毒疫苗會提供在政府補疫苗計劃下接種

HPV疫苗補種計劃｜接種多少劑

．參考疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）的建議，政府補種計劃會分別為免疫正常人士提供兩劑 HPV 疫苗注射，和為免疫弱人士提供三劑 HPV 疫苗計劃。

HPV疫苗補種計劃｜接種方式

．肌肉注射於三角肌處

HPV疫苗補種計劃｜常見副作用

一般而言HPV 疫苗是安全的，大多數學童在接種此疫苗後，都不會有嚴重反應。

常見副作用與其他疫苗相似，輕微而短暫情況，包括

．頭痛

．頭暈

．噁心

．疲倦

．接種部位疼痛或紅腫

．發燒



HPV疫苗補種計劃｜不宜接種人士

．對子宮頸癌疫苗或其成份曾有嚴重的過敏反應

．九歲以下

．懷孕

．對酵母 (製麵包的其中一種材料) 曾有嚴重過敏反應



HPV疫苗補種計劃｜查詢

衞生署項目管理及疫苗計劃科

電話： 2125 2125

電郵： vacs@dh.gov.hk

辦公時間：星期一至五上午 9 時至下午 5 時 30 分，星期六、日及公眾假期休息



香港第九常見女性癌症 HPV疫苗補種計劃為期約兩年

衞生署指在香港，子宮頸癌是2022年第九常見的女性癌症，年內有522宗新增個案及167宗死亡個案。衞生署指，檢視有關HPV疫苗效能和安全性科學實證、世衞更新建議及海外的實踐經驗後，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議為18歲或以下的女童補種HPV疫苗，並於上月二日開展一次性HPV疫苗補種計劃，為2004年至2008年出生的女性香港居民，計劃為期約兩年。