砒霜醫血癌！港大研發口服藥存活率97%獲歐美認證　已向430人處方

大眾普遍認為砒霜是毒藥，不過港大醫學院早前就研發了藥用口服砒霜，用來治療一種死亡率較高的罕見血癌。研究顯示病人存活率達97%，香港至今已有430位病人獲處方。



醫學院指，藥用口服砒霜是香港首款自主發明和製造的處方藥，也是首個獲得歐、美、日專利的藥物，亦已獲美國食品及藥物管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）認證，期望可推廣至全球。



港大醫學院早前研發藥用口服砒霜，用以治療一種死亡率較高的罕見血癌「急性早幼粒細胞白血病」。（資料圖片）

取代骨髓移植

急性早幼粒細胞白血病俗稱APL，患者過往只能透過靜脈注射化療藥物、等候骨髓捐贈、接受造血幹細胞移植治療，但復發率較高，而且骨髓移植是一種高度有毒的治療方法。

港大醫學院團隊成功研發口服藥，成份是俗稱砒霜的三氧化二砷。經過超過20年的研究，結果顯示藥用口服砒霜能提升患者的存活率，亦有效減低APL併發症引致的早期死亡率。團隊形容，藥用口服砒霜對治療血癌十分高效和安全，病人整體存活率可超過97%。

香港公院逾430名病人獲處方

口服砒霜是香港首款自主發明和製造的處方藥，也是首個獲得美國、歐洲和日本專利的藥物，最近獲美國食品及藥物管理局及歐洲藥品管理局認證。現時香港所有APL病人均可在公立醫院獲處方口服砒霜，至今有逾430位病人受惠。口服砒霜亦已取代造血幹細胞移植，成為本港治療白血病的主要方法。

港大團隊目前正在亞洲和大灣區測試由這款口服砒霜、全反式維甲酸及抗壞血酸組成的完全口服藥物治療方案（簡稱AAA），作為APL患者一線誘導治療。