港內地生墮騙局　尚海龍籲家長也要警惕：窮家富路思想致巨款傍身

本港接連有大學生墮入騙局，被騙者不少是來港升學非本地生，引起社會廣泛關注。立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍今日（21日）稱，因學生到港後需要用錢的場景較多，除交學費外，亦須租屋、生活、其他家具用品等，故不少家長寧願「窮家富路」，出門多些錢傍身，學生才有巨款。

嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬表示，嶺大有接獲學生墮騙案求助，不便透露數字但無巨額個案，多數與假冒官員有關，近日亦發現有人冒大學名義收集學生或校友聯絡方式及資料，例如以嶺大或校友會名義設立平台邀請學生或校友出席，套取其個人資料，校方已通知學生及校友。



嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬表示，嶺大有接獲學生墮騙案求助，不便透露數字但無巨額個案，多數與假冒官員有關。（資料圖片）

劉智鵬今早（21日）在電台節目談及大學生墮騙案一事，指覺得震驚及不幸，大部分涉及內地生，認為內地生來港人生路不熟受騙，強調需嚴肅正視問題，不應令詐騙風氣在校園蔓延。

除港大外，城大昨亦透露去年接逾30宗求助，損失達1,500萬元。劉表示，嶺大也有接相關求助，不方便透露數字但冇大金額個案，都涉及內地生，大部份是假冒官員或與其帳號有關的個案，但近日也有人冒大學名義收集學生或校友聯絡方式及資料，例如用嶺大或校友會名義建在本地社交平台建設群組或平台，邀學生校友出席以套資料，已通知學校及校友。

他指出，留意到不少受騙個案是被騙到一定程度、認為不能再接受，才公開求助，不排除有被騙無報告的個案。他認為個案主要涉內地生，校方應在當中做更多工作，指不少內地生投考大學、來港安排、甚至選科都交由中介負責，一旦無中介處理或不會思考收到的資訊是否需要跟進。

嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬表示，嶺大有接獲學生墮騙案求助，不便透露數字但無巨額個案，多數與假冒官員有關。（資料圖片）

劉智鵬更指出，並非每個學生都會查看電郵，尤其內地生特別不愛看電郵，導致防騙資訊未能有效傳達，認為是壞習慣。他指嶺大有設防騙問卷，放在非正式課程中供學生填寫，完成後可得到學分，冀以此提升學生警覺，「係咪一張問卷令新來港內地生有好防騙意識？唔係嘅，但至少係第一個提示」，強調高教界要多加功夫，包括主動接觸新來港學生。

他又說，若將防騙問卷與簽證綑綁是好事，但也要避免太過程序化，擔憂內地生會連問卷都找中介填寫，故認為學生到校後才填較能保障是由自己填寫，防騙效果較佳。

港大一名內地女學生被騙去約920萬港元令人震驚，立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍則稱，因學生到港後需要用錢的場景較多，除交學費外，亦須租屋、生活、其他家具用品等，故不少家長寧願「窮家富路」，出門多些錢傍身，學生才有巨款。

立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍則稱學生稱收到電話後快速轉錢，是為了盡快證明清白。（資料圖片/盧翊銘攝）

他指已了解過兩三個案，學生稱收到電話後快速轉錢，是為了盡快證明清白，不希望被懷疑，因此被騙徒補捉到心理；也有個案可能被騙了社交帳號密碼，用以詐騙其家人，「（外地生）用WhatsApp時間好短，唔知WhatsApp督啲link可以用網絡版同親友溝通」，加上家長給了過量金錢予子女，家長本身也對香港各種各樣騙案手法不熟。

他建議學校必須將溫馨提示傳達給家長，家長也應至少有一次與校方及警方接觸，了解香港情況，又指不能硬生生宣傳，建議有公眾人物、明星或體育名人做公益廣告宣傳及拍短視頻，放在小紅書及抖音等平台宣傳。