港內地生墮騙局 尚海龍籲家長也要警惕：窮家富路思想致巨款傍身
本港接連有大學生墮入騙局，被騙者不少是來港升學非本地生，引起社會廣泛關注。立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍今日（21日）稱，因學生到港後需要用錢的場景較多，除交學費外，亦須租屋、生活、其他家具用品等，故不少家長寧願「窮家富路」，出門多些錢傍身，學生才有巨款。
嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬表示，嶺大有接獲學生墮騙案求助，不便透露數字但無巨額個案，多數與假冒官員有關，近日亦發現有人冒大學名義收集學生或校友聯絡方式及資料，例如以嶺大或校友會名義設立平台邀請學生或校友出席，套取其個人資料，校方已通知學生及校友。
劉智鵬今早（21日）在電台節目談及大學生墮騙案一事，指覺得震驚及不幸，大部分涉及內地生，認為內地生來港人生路不熟受騙，強調需嚴肅正視問題，不應令詐騙風氣在校園蔓延。
除港大外，城大昨亦透露去年接逾30宗求助，損失達1,500萬元。劉表示，嶺大也有接相關求助，不方便透露數字但冇大金額個案，都涉及內地生，大部份是假冒官員或與其帳號有關的個案，但近日也有人冒大學名義收集學生或校友聯絡方式及資料，例如用嶺大或校友會名義建在本地社交平台建設群組或平台，邀學生校友出席以套資料，已通知學校及校友。
他指出，留意到不少受騙個案是被騙到一定程度、認為不能再接受，才公開求助，不排除有被騙無報告的個案。他認為個案主要涉內地生，校方應在當中做更多工作，指不少內地生投考大學、來港安排、甚至選科都交由中介負責，一旦無中介處理或不會思考收到的資訊是否需要跟進。
劉智鵬更指出，並非每個學生都會查看電郵，尤其內地生特別不愛看電郵，導致防騙資訊未能有效傳達，認為是壞習慣。他指嶺大有設防騙問卷，放在非正式課程中供學生填寫，完成後可得到學分，冀以此提升學生警覺，「係咪一張問卷令新來港內地生有好防騙意識？唔係嘅，但至少係第一個提示」，強調高教界要多加功夫，包括主動接觸新來港學生。
他又說，若將防騙問卷與簽證綑綁是好事，但也要避免太過程序化，擔憂內地生會連問卷都找中介填寫，故認為學生到校後才填較能保障是由自己填寫，防騙效果較佳。
港大一名內地女學生被騙去約920萬港元令人震驚，立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍則稱，因學生到港後需要用錢的場景較多，除交學費外，亦須租屋、生活、其他家具用品等，故不少家長寧願「窮家富路」，出門多些錢傍身，學生才有巨款。
他指已了解過兩三個案，學生稱收到電話後快速轉錢，是為了盡快證明清白，不希望被懷疑，因此被騙徒補捉到心理；也有個案可能被騙了社交帳號密碼，用以詐騙其家人，「（外地生）用WhatsApp時間好短，唔知WhatsApp督啲link可以用網絡版同親友溝通」，加上家長給了過量金錢予子女，家長本身也對香港各種各樣騙案手法不熟。
他建議學校必須將溫馨提示傳達給家長，家長也應至少有一次與校方及警方接觸，了解香港情況，又指不能硬生生宣傳，建議有公眾人物、明星或體育名人做公益廣告宣傳及拍短視頻，放在小紅書及抖音等平台宣傳。