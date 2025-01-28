14名香港大學生集體食物中毒　曾吃大家樂堅尼地城北街分店盆菜

今日（28日）年廿九大除夕，料不少人團年飯會吃盆菜。衞生署今晚公布，14名大學生在本月22日在學生宿舍晚膳時進食盆菜後，出現發燒、腹痛、嘔吐和腹瀉等病徵。衞生防護中心初步調查顯示，他們曾進食由堅尼地城北街大家樂分店提供及製作的外送盆菜。食物環境衞生署食物安全中心初步調查顯示，懷疑在製作盆菜過程中有機會生熟食物交叉污染，已立即指示該店暫停供應涉事盆菜。



８人要求醫 當局已抽取環境樣本作化驗

衞生防護中心表示，個案涉及六男八女，年齡介乎18歲至23歲。他們當日晚膳時進食盆菜，約25至58小時後出現發燒、腹痛、嘔吐和腹瀉等病徵。其中八名受影響人士已求醫，全部無需入院。

中心表示，初步調查顯示，他們曾進食由位於堅尼地城北街16至30號建隆樓地下的大家樂分店提供及製作的外送盆菜。中心和食物安全中心人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取環境樣本作化驗。

食安中心疑製作過程中生熟食物交叉污染 指示暫停供應

食安中心初步調查顯示，懷疑在製作盆菜過程中有機會生熟食物交叉污染，已立即指示有關處所即時暫停供應涉事盆菜，並進行徹底清潔和消毒。食安中心亦已向負責人和員工提供加強食物安全和手部衞生的建議。

中心發言人表示，提醒市民節日聚會期間，應保持食物和環境衞生，預防食物中毒。除在家中烹調團年飯及開年飯外，不少人會選擇訂購盆菜回家享用。中心指經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下，提取和運送盆菜時應確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。

市民可到衞生防護中心及食安中心網頁參考健康享用盆菜的錦囊和製造盆菜的安全指引。