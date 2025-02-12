150隻熊貓雕塑首登立法會　梁君彥請教DeepSeek如何發展熊貓經濟

全港最大型的熊貓展覽「 PANDA GO！香港遊」，啟動禮今日（12日）在立法會舉行，150隻熊貓雕塑首度登陸立法會。主席梁君彥歡迎市民和遊客來立法會打卡，並透露近日就發展熊貓經濟諮詢DeepSeek，獲得十幾條建議，包括熊貓從觀光符號轉化為文化符號、打造熊貓IP生態圈、辦4D沈浸式熊貓展覽等，笑稱「勁過議員」。



150隻熊貓雕塑首登立法會 （黃浩謙攝）

150隻熊貓雕塑首登立法會 （黃浩謙攝）

梁君彦（中）稱曾請教DeepSeek 如何發展熊貓經濟（黃浩謙攝）

DeepSeek建議打造熊貓IP生態圈

梁君彥致辭時表示，本港回歸以來獲國家送贈多對大熊貓，顯示國家關心香港，而今次是熊貓雕塑首次登陸立法會，歡迎市民和遊客打卡。他亦指立法會支持打造熊貓經濟，稱本周六大熊貓盈盈、樂樂的龍鳳胎家姐、細佬，會首度與公眾見面，相信本港熊貓熱潮會熱上加熱。

他又指早前就香港發展熊貓經濟詢問DeepSeek，收到十幾條建議，包括本港要將熊貓從觀光符號轉化為文化符號，瞄準高端市場，打造熊貓IP生態圈、辦4D水沉浸式熊貓展覽等等，笑稱建議不錯，會認真考慮。他亦深信大熊貓會為市民帶來更多歡樂，為香港旅遊業注入新動能、鍛造新優勢。

羅淑佩（中）與多名立法會議員比心心與熊貓雕塑合照（黃浩謙攝）

羅淑佩推介海洋公園熊貓文創

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時稱，是次啟動禮將配合周六海洋公園的大熊貓龍鳳胎家姐、細佬首度與公眾見面，並感謝策劃團隊和局方支持「 PANDA GO！香港遊」的系列活動，讓本港實現「無處不熊貓」。

羅淑佩又說市民每次見到熊貓都很開心，亦同意DeepSeek「將歡欣化成產業」的建議，稱將好好研究落實。她更當場扮演推介人，稱海洋公園的熊貓文創商品品類已更加豐富，呼籲大家多多留意，笑稱「產業化由自己做起」。最後，她呼籲市民來立法會與150只熊貓雕塑打卡拍照。

150隻熊貓雕塑首登立法會（黃浩謙攝）

150隻熊貓雕塑首現立法會大樓（黃浩謙攝）

「 PANDA GO！香港遊」展覽是配合八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，於12月起到訪香港多個特色地標，舉辦四場公眾展覽，新春站（1月17日至3月6日）設於荃灣愉景新城和中環街市。