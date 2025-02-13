寶蓮寺疑發生疑虐狗事件　六旬廚師被控虐畜　准保釋3.13再訊

大嶼山寶蓮寺早前被傳發生棄狗事件，有兩唐狗疑遭人用膠袋笠頭。六旬廚師涉與案有關，被控3項虐畜罪，案件今（13日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至3月13日再訊，以確認案情及控罪詳情。



被告伍星耀，報稱廚師，被控3項虐畜罪。(陳蓉攝)

被告被指在寶蓮寺紅屋宿舍外虐畜。（梁偉權攝）

被告伍星耀（65歲，廚師）被控三項殘酷對待動物罪，指他於2024年8月13日，在香港新界大嶼山昂坪路段寶蓮禪寺紅屋宿舍外，因胡亂或不合理地作出某種作為，導致動物受到不必要的痛苦，或身為動物的擁有人，而准許導致動物受到不必要的痛楚，並涉在同日，攜帶涉案動物時，在輸送或運載時令該動物承受痛苦。

被告准以5000元現金保釋，保釋條件包括不得離開香港及須住在報稱地址。

案件編號：WKCC604/2024