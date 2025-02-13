會展去年參觀人次按年升35%　今年辦至少7項盛事　包括比特幣大會

香港會議展覽中心（管理）有限公司今日（13日）公布，會展中心去年舉行的活動共有812項，當中有33個新展覽及會議，約100個國際展覽及會議。此外，去年全年參觀人次共818萬，比2023年的604萬上升35%，形容會展中心2024年「商貿展覽100%回歸」。會展中心又指，今年將會舉辦至少7項盛事，包括3月的「2025年巴塞爾藝術展會Art Basel Hong Kong 2025」，以及8月的「香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025」等。



2024年香港書展一連七日在灣仔會展舉行，開鑼首日即有大批書迷等入場。（資料圖片/梁鵬威攝）

會展中心表示，來港出席商貿展覽的國際訪客顯著增加，如去年9月的「環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會」就吸引了來自140多個國家和地區，超過5萬名買家，當中有接近7成是國際買家。今年1月的「香港玩具展」、「香港嬰兒用品展」同「香港國際文具及學習用品展」亦吸引了來自119個國家和地區，超過8萬名買家出席。

會展中心續稱，公眾消費展入場人次屢創新高，如剛過去的「香港寵物節2025」 ，吸引了近400個參展商、展位超過1,000個，規模屬歷來最大，生意額更突破一億港元，創歷史新高；去年8月「香港貓迷博覽會2024」的入場人次亦破紀錄，錄得超過20萬人次，規模及參展商營業額比2023年分別上升了30%及10至15%，相信已吸引市民出外消費，亦吸引了大灣區旅客入場。

香港會議展覽中心(管理)有限公司董事總經理梅李玉霞。（倪清江攝）

會展中心今年將辦至少7項盛事，包括4個國際大型展覽，及3個國際大型會議，分別為：



1. 2月18至20日: 「Consensus Hong Kong 2025」，超過8,000位加密貨幣、區塊鏈及Web3相關行業專業人士參與，當中有6,000 名參加者來自全球各地。



2. 3月28至30日: 連續12年落戶會展中心的「2025年巴塞爾藝術展會Art Basel Hong Kong 2025」，屆時將有來自42個國家及地區的240間藝廊參展，其中23間首次參展。



3. 8月28至29日: 「香港比特幣大會Bitcoin Asia 2025」



4. 12月15至18日: 第18屆亞洲計算機圖形學與交互技術會議及展覽「SIGGRAPH Asia 2025 」



5. 1月13至14日: 「第18屆亞洲金融論壇」，預計超過3,600位政商精英參加。



6. 6月11至14日: 「International Society for Stem Cell Research (ISSCR) 2025 Annual Meeting」，將會有約4,500人參加。



7. 12月7至12日: 「9th World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery」，預計有約3,500人參加。

