寵物展丁財兩旺 參展商擺大蜥蝪吸客　檔主指生意一年比一年好

在灣仔會議展覽中心舉行的寵物展今日（9日）最後一日，不少入場人士都攜帶「主子」同行，場內人頭湧湧，部份攤檔出現人龍。有參展商帶來大蜥蝪吸客，有女士抱起來打卡。



有檔主表示，今年人流及營業額符合預期，貨物已售出約七八成，不需在最後一日減價促銷吸客；有寵物展常客指今年人流較以往多，有更多人攜帶貓、狗、兔子入場，不過展商贈品則較往年少。



香港寵物節舉辦逾20載，是次於2月6日至9日(星期四至日)在會展舉行，有近400個參展商參加，現場有超過1,000個攤檔，為歷屆規模最大。最後一日下午場內人頭湧湧，不少攤檔排滿人龍，更有許多人攜帶寵物入場。

場內人頭湧湧，場外售票處排起長龍。（林子慰攝）

人流超預期 參展商不需在最後一日減價促銷

寵物食糧檔主負責人墨先生表示，今年寵物節生意符合預期，最後兩日人流較多。他稱客戶大多購買不同的健康食品，其負責攤檔已售七八成貨物，不需在最後一日減價促銷吸客。另一來自台灣的寵物食糧參展商主負責人彭小姐則稱，今年的人流比預期好，昨（8日）為生意最好的日子，同樣不會在最後一日減價促銷。

售賣寵物服飾的檔主Connie表示，今屆生意不錯，幾日銷售額都很平均，她本身對於生意額沒有預期。曾參與四屆寵物節的她觀察到，生意未受整體市道影響，反而一年較一年好，可能與愈來愈多人養寵物及願意為寵物花錢有關。

售賣寵物服飾的檔主Connie表示，近年寵物派對興起，顧客較以往喜歡幫貓狗「扮靚」。（林子慰攝）

寵物派對興起 主人買寵物衣服為「主子」扮靚

問及會否因為最近天氣寒冷，多了人購買寵物衣服，她指有部分主人會為寵物添衣保暖，不過現時大部分生意都無關天氣。她解釋近年寵物派對興起，顧客會較以往喜歡幫貓狗「扮靚」。她亦指出在寵物節擺檔有一定成本，人流及生意額雖然很多，但主要目的是宣傳自家牌子，吸引長期顧客光顧實體店鋪。

有約25歲的情侶表示是次寵物節則花費約300元，主要購買貓糧。（林子慰攝）

不少人買寵物保健品及食糧

有攜帶兩隻大型犬的情侶從元朗趕至寵物節，稱今日到場花費約千元，主要購買保健品及食糧給家中六隻「主子」，在最後一日入場因為折扣較多。他們表示曾多次在以往寵物展消費，認為過往氣氛較好、折扣及贈品較多。

另一對約25歲情侶常客認同今年贈品較少，很多攤檔都表示已派完或者沒有贈品。不過，他們稱人流較以往多，亦多了人攜帶寵物，如貓、狗、兔子入場，整體氣氛較好。她們一年的寵物開支約兩三萬花了，是次寵物節則花費約300元。

有第一年入場的女士稱香港較少地方能讓狗出入，故有機會便帶兩隻狗出來透風，未預計會消費多少金額。問及有否因為天氣寒冷，寵物開支較以往大，她回答未有增加太多，僅買多了被子及厚衣物。

第一年入場的女士稱香港較少地方能讓狗出入，故有機會便帶兩隻狗出來透風，未預計會消費多少金額。（林子慰攝）

文創區檔主稱分區致人流少料蝕租

是屆寵物節規模為歷來最大，增設「動物多元生命館」及「國際寵物文創潮玩區」展區。有受邀擺檔的爬蟲展區檔主負責人表示生意及人流超出預期，兩三日的營業額約有8,000至9,000元。他稱展區內的講座吸引了不少小朋友及專業人士了解爬蟲的知識。

不過，文創區的檔主則指生意較預期差。有檔主稱今年分開了幾個展館，人流聚集於貓狗展館，甚少留意隔離的展區，導致生意額較往年只有一個展區時少很多，「甚至會蝕租」。