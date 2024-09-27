投資者執平貨!1.35億購灣仔會展商廈銀主盤　較去年撻訂前賣平56%

寫字樓市場錄得大額成交個案。中國生態旅遊（1371）所持有灣仔會展廣場辦公大樓33樓7至9室，早前淪為銀主盤，消息指新近以約1.35億元沽出予一位資深投資者，成交呎價約1.6萬元。值得留意，該物業在2023年6月份曾以3.098億元沽出，不過最終撻訂收場，而最新成交價反映該物業在過去一年多，大幅度賣平56%。



市場消息指出，上述物業灣仔會展廣場辦公大樓33樓7至9室，面積約9,000平方呎，享有開揚海景，最新以約1.35億元沽出，成交呎價約1.5萬元。翻查資料，上址原業主為中國生態旅遊集團，早於2007年9月1.02億元購入物業。

2023年6月曾以近3.1億沽 惟撻訂收場

在去年6月份，中國生態旅遊集團曾公佈，以3.098億元出售灣仔會展廣場辦公大樓33樓7至9室，當時呎價高達約3.44萬元。當時該公司表示，出售事項所得款項將減少集團債務及未來利息開支，從而改善集團的財務狀況。不過該宗高達近3.1億元的大額成交最終取消撻訂收場。

資深投資者「執平貨」呎價1.5萬創近年新低

是次新入市的資深投資者可謂成功「執平貨」，據悉該名投資者鍾情物業位處會議展覽中心，加上鄰近政府總部，同時具有港鐵優勢，交通非常方便。此外，香港近年舉辦大型展覽活動十分頻密，國際經濟論壇會議更是最佳選擇地點，港島核心區甲級優質寫字樓放盤實屬非常罕有。

上述易手物業為維港全海景優質單位，呎價已經從高位大幅回落，買家中長線看好香港經濟前景，故決定趁低吸納，作長線投資之用。物業成交價最終以1.35億元易手，成交呎價為1.5萬元，為會展廣場近年新低。