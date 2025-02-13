公院｜港島東、西聯網明年完成合併　就北都發展適時增新界北聯網

醫管局目前轄下7個醫院聯網已採用二十多年，立法會衞生事務委員會明日（14日）將討論醫院管理局聯網規劃，根據醫務衞生局今日提交立法會文件，醫管局稱因應人口變化，計劃將港島東及港島西合併為一個聯網，整合後港島區五間急症或重症醫院，包括東區醫院、律敦治醫院、瑪麗醫院、葛量洪醫院和長洲醫院核心服務會維持，瑪麗會繼續提供各種現有服務及提供專門服務，初步預計分階段重整需時一年多，預計於明年完成。

新界方面，醫管局稱由於預計新界東和新界西聯網服務範圍的人口長遠會顯著上升，當局會因應北都的發展及相應未來新界人口增長及分布，在適當時候增設新界北聯網，並調整新界東聯網及新界西聯網的服務範圍。



醫管局稱因應人口變化，計劃將港島東及港島西合併為一個聯網，整合後港島區五間急症或重症醫院核心服務會維持，而瑪麗會繼續提供各種現有服務及提供專門服務，初步預計分階段重整需時一年多，預計於明年完成。（資料圖片）

港島東聯網及港島西聯網合併預計於明年完成

醫管局指，按最新人口推算估計，港島東及港島西聯網服務地區的人口在未來將減少至約100萬，整體服務需求會下降，即使在全港人口老化，兩個聯網服務地區的長者人口會增加，但長者人口數目不高於其他聯網服務地區。

因此，醫管局計劃將港島東聯網及港島西聯網合併為一個聯網，而醫管局年初已開展整合聯網的預備及溝通工作，初步預計分階段重整需時一年多，預計於明年完成。

港島區五間核心醫院服務會維持 瑪麗醫院會續提供專門服務

當局指，整合後港島區五間急症或重症醫院，包括東區醫院、律敦治醫院、瑪麗醫院、葛量洪醫院和長洲醫院核心服務會維持，瑪麗會繼續提供各種現有服務及提供專門服務，如現正發展的胸痛中心服務等。預期有關服務整合將促進聯網內臨床和非臨床部門的人力和資源調動，提升協調能力和效率，減少資源重疊。

因應北都發展及未來新界人口增長 適時候增設新界北聯網

新界方面，醫管局稱由於新界人口估計將持續上升，預計現行新界東聯網和新界西聯網服務範圍的人口長遠會顯著上升，醫管局會因應北都的發展及相應未來新界的人口增長及分布，在適時候增設新界北聯網，並調整新界東及新界西聯網服務範圍。醫管局指，會適時展開上述規劃，以長遠滿足公營醫療服務需求。

維持現行九龍東、九龍中和九龍西聯網劃界 一併規劃應付需求

至於九龍區，醫管局認為九龍區未來人口增幅相對輕微，但九龍區位處香港中心位置，預計九龍區各聯網仍保持一定服務範圍人口和醫療需求，會維持現行九龍東、九龍中和九龍西聯網劃界，並一併規劃三個聯網，以應付預計的日間醫療服務需求。