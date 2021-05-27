港島東聯網總監陸志聰退休　蘇潔瑩接棒　呼吸系統科出身曾助抗疫

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-27 17:36

醫院管理局今(27日)公布，現任東區尤德夫人那打素醫院內科顧問醫生的蘇潔瑩，獲委任為港島東醫院聯網總監及東區醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監，以接替退休的陸志聰，並將於明年1月3日履新。蘇潔瑩本身是呼吸系統科專科醫生，於2003年沙士疫症及近日的新冠肺炎均發揮積極角色。 醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞祝賀蘇在新崗位事事順利，另感謝陸志聰過去30多年來，在本港公營醫療服務中的卓越貢獻。

蘇潔瑩醫生獲委任為港島東醫院聯網總監及東區尤德夫人那打素醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監，明年1月3日履新。(政府新聞處提供)

醫管局發言人表示，蘇醫生是呼吸系統科專科醫生，現任東區尤德夫人那打素醫院內科顧問醫生。蘇醫生是擁有豐富醫院管理經驗的資深醫生，於2014年至2020年間出任東區尤德夫人那打素醫院副行政總監，協助聯網總監規劃及發展聯網醫療服務。蘇醫生同時負責處理公眾及病人投訴，並參與聯網的危機管理工作。蘇醫生憑藉呼吸系統科醫生的專科經驗，在2003年沙士及最近的2019冠狀病毒病疫情中發揮積極角色，同時支援不同臨床團隊共同照顧病人。



蘇醫生履新前，策略及發展總監李夏茵醫生將會借調代理港島東醫院聯網總監及東區尤德夫人那打素醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監，任期由本年7月1日至明年1月2日。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生祝賀蘇醫生獲委任新職，並祝願她在新崗位事事順利。

醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰即將退休，醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞衷心感謝其過去30多年來，在本港公營醫療服務中的卓越貢獻。(資料圖片)

范鴻齡及高醫生亦衷心感謝陸志聰醫生過去30多年來在本港公營醫療服務中的卓越貢獻。他們並稱讚陸醫生以出色溝通技巧，一直與社區夥伴、員工和傳媒友好建立互信。范鴻齡及高醫生衷心祝願陸醫生退休生活愉快。