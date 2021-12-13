港島東聯網重整眼科服務　簡單手術排期縮短最多８個月

為了應對眼科手術需求日增，一些簡單手術可透過非住院的日間中心完成。醫管局重整港島東醫院聯網眼科服務，由東華東院集中處理眼科日間服務及簡單手術，病人可即日回家，而東區醫院則主要負責需進行全身麻醉的手術。服務重整後，患者不但到醫院接受治療的次數可以減少，節省交通時間，手術排期亦可縮短半年至8個月。



此次整合目標是為提升病人服務量及服務質素，加強東華東院作為眼科日間中心的角色，港島東醫院聯網眼科部門主管高嘉莉指出，因東華東院日間病房及東區醫院各自有優勢，為區內眼科病人進行分流，有助提升服務質素。

高嘉莉稱，東華東院眼科診斷室的日間服務可為眼科病人提供更快捷、便利和「一站式」的綜合服務，有助加快康復、減少住院需求和輪候時間，亦能更有效運用資源，為聯網長遠擴展眼科服務做好準備。

以玻璃體眼內注射服務為例，服務重整前病人需要分 4 次到訪覆診檢查，重整後只需到訪1至2次，包括手術前評估和手術當天。高嘉莉指出，醫護方面並沒有增加人手，能在有限資源下提高效率，是卓越的成績。

80歲的吳伯由東區轉到東華東院治療，在排期接受手術前約3至4年，視力已開始出現問題，距離20厘米的文字亦難以認清。他在2019年8月在東區醫院排期等候進行白內障手術，輪候期估計需三年以上。但服務重整後，吳伯今年11月4日已可做術前準備，11月17日完成白內障手術。 他表示對手術很滿意：「覺得排期好快，手術好順利，安排都好緊湊。」

高嘉莉指出，重整服務後，能將簡單手術的輪候期由35至36個月縮短到28個月，因東華東院轉為日間模式，每天完成坐手術數目比以往多，變相縮短輪候時間。

現時服務重整計劃主要目標是分階段將所有東區醫院的眼科專科門診病人轉到東華東院，希望3年内轉介 17,000名，高嘉莉稱雖然計劃預計於 2024 年第二季完成，但現時約半年已達到目標的40%。