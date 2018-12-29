椰汁大王無視「相機先食」文化：做返香港特色　啲客自然識欣賞

自1994年仙跡岩將台式珍珠奶茶引進香港，台式茶飲、特別是手搖飲品店生生不息，近來老虎堂、幸福堂、喜茶……帶動一波一波的手搖飲品熱潮。然而，香港鬧市尚有一間手搖飲品店，堅持不走台式文青風、不賣珍珠奶茶、無視「相機先食」，堅持香港本土味道，十年來以一杯70年代的香港經典椰汁走天下，他便是椰汁大王。

黃志強於2008年創辦椰汁大王，純手工製作椰汁飲品。（羅君豪攝）

椰汁為70年代經典街頭飲品 往事終能再回味

一提起手搖飲品，不少人會想到五花八門－－也五顏六色的台式手搖飲，由最早的珍珠奶茶、到色彩鮮艷的各色果茶，近期一點有彩色浪漫的蝶豆花，最近則有爆紅的虎紋特飲，但有一種飲品的味道、外觀卻近乎「五十年不變」。椰汁大王老闆黃志強指，椰汁是香港70年代的街頭飲品，後來逐漸被遺忘，他一直想回味記憶中的味道，於是2008年在深水埗福華街創辦首間椰汁大王。

相信不少香港人，也對這種傳統的街頭飲品念念不忘，當年不少士多辦館，會售賣一種近似藥水糖漿味的廉價飲料，部份也會兼售椰汁，但飲一杯真材實料的椰汁，可說是昂貴的消費。那些年的小朋友長大之後，雖然喝得起，但卻找不到仍有售買椰汁的小店，因此椰汁大王的出現，當年也引起一陣熱潮。

「一開都叫風靡好多香港人，排隊要排好耐！」黃志強回憶當年開業的盛況，一杯椰汁勾起了香港人的情懷，令他創業一路順遂，同年發展至4間分店，月入18萬元。

椰汁是香港七十年代的街頭飲品。（羅君豪攝）

椰汁大王開業之後，也是台式茶飲的黃金期，當時椰汁大王亦處於擴張期，2010年椰汁大王分店數目仍衝上7間。不過這只是表面風光，因為被一眾台式茶飲大肆擴張、搶佔市場之下，椰汁大王生意額近乎斬半：「珍珠奶茶開到成行成市，差不多多過7-11，分薄咗（飲品市場），香港人好鍾意新鮮感」。黃志強指，當他為了維持品質，選擇不以加盟店方式擴張。

或因如此，令他捱過了其後手搖飲品市場的一場大災難，這裏說的，就是2011年台灣塑化劑事件，當時不少台灣茶飲原料被揭發含塑化劑，拖累一眾香港的台式茶飲店，特別是一些過度擴張的連鎖集團，更要結業收場。椰汁大王捱過了這一劫後，到後來顧客逐漸回流，椰汁大王的本土味，仍深受消費者喜愛。

做椰汁係一個辛苦既行業，我哋係用新鮮的椰子，一個椰子要敲開佢、要撬開佢、要斬碎佢，工序都幾困難！ 椰汁大王黃志強

如今，即使手搖飲品市場競爭者眾，不斷有新經營者、新產品加入戰團，但椰汁大王仍穩佔一席。例如旺角登打士街，向來是街頭小食激戰區，雖然人流多、租金亦貴，能在這裏站穩陣腳的，都是熱門食店。而這裏的椰汁大王已有10年歷史，同一條街上矗立最少5間台飲店，但椰汁大王的生意仍火熱。

即使近年流行「相機食先」，手搖飲品從包裝設計、飲料色彩，都是吸引客人的重要條件，但黃志強卻不打算隨波逐流，繼續賣70年代香港傳統口味的椰汁飲品。

旺角登打士街椰汁大王已有10年歷史，同一條街上矗立最少5間台飲店。（羅君豪攝）

多年來椰汁大王設計如舊，只是一個普通的透明膠杯，盛載「白雪雪」的椰汁，沒有特色可謂其最大特色。「因為我堅持返我哋個品牌」黃志強說，他認為相比花巧的外觀、追求「相機先食」，出品的內涵更重要：「我覺得最緊要自己出品要好、有要求，唔需要咁表面花巧或用包裝吸引你，就算我個杯設計點靚都好，如果飲一啖就要丟，就浪費咗人哋既金錢同時間。」

我覺得堅持返自己原則，我做返我哋香港本土既特色。我相信做好自己既飲品，啲客識欣賞。 椰汁大王黃志強

他認為，現今手搖飲品市場變化繁多，漂亮的外觀或許可以吸引年輕人品嚐第一次，細水長流的，始終還是真材實料的傳統口味。例如椰汁大王九成顧客喜歡原味椰汁，不加珍珠、涼粉等配料，這正正顯示椰汁大王最大的吸引力是用料天然，用泰國椰子攪拌而成：「等於一杯鮮榨果汁，冇其他添加」。

+ 5 + 4 + 3

不過，椰汁大王亦曾出現過品質問題，去年《香港01》曾化驗多款街頭飲品，發現椰汁大王的大腸杆菌超標，令人關注其產品衛生。黃志強解釋，當時涉事為深水埗福華街分店，報道一出後已即時處理，他表示是大廈水缸水質出現問題，影響出品。他補充，椰汁大王一向使用濾水器取水，後來亦通過食環署的檢驗。

如今雨過天青，椰汁大王也踏入開業10周年，他認為香港人對椰汁這種香港特色傳統飲品十分念舊，黃志強的不少舊客已經40多歲，由年輕時已一直幫趁，如今還會帶同子女前來，品嚐這種上世紀的街頭之味。黃志強笑逐顏開地說：「我小朋友都好鍾意飲！」他最大的心願，是希望將椰汁這種街頭特色，一代一代傳下去。