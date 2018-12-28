台式茶飲始祖仙跡岩：貴租難捱過沙士　不希望結業時大家先嚟打卡

飲得多珍珠奶茶會生癌。 生咩癌？ 仙跡岩。 這個90年代的「爛gag」，是數代香港人的集體回憶。現時說起台式茶飲，不少人會想起天仁茗茶、貢茶、歇腳亭、老虎堂、幸福堂……問起仙跡岩，即時反問：「唔係執咗喇咩？！」這也是仙跡岩老闆何國偉會與友人開的玩笑。 仙跡岩於24年前在旺角山東街開業，將台灣的珍珠奶茶引入香港並掀起熱潮，堪稱香港的台式茶飲始祖，2006年全港超過30間分店，紅極一時。豈料好景不常，由於租金飆升，加上2011年台灣爆出塑化劑食安問題，珍珠奶茶店爆倒閉潮，仙跡岩幾乎遭到滅頂之災。但這家老店，其實仍屹立至今，全港仍有4間分店。何國偉說：「不希望到一天要結束，大家先嚟打卡」。

仙跡岩珍珠奶茶以石蘭紅茶為基石。（鄧穎韜攝）

仙境非遙由此進 跡痕長在引人來 台北景美區小山─仙跡岩的涼亭對聯。

珍珠奶茶又稱「波霸奶茶」 港台流行文化互動顯例

80、90年代珍珠奶茶在台灣興起，又因當年香港艷星「波霸」葉子媚紅遍港台，台灣也會將裝滿圓潤飽滿黑色粉圓的奶茶叫「波霸奶茶」，是港台流行文化互動的顯例。

而當年居台的仙跡岩創辦人因生活無聊，忽發奇想將珍珠奶茶結合喫茶文化引進香港。1994年7月，山東街首間仙跡岩應運而生，主打「喫茶、休閑、聚腳」文化，「讓香港人可以慢落嚟，飲返杯茶，同朋友傾下計，賞下茶，講下彼此的經歷，分享交流。」仙跡岩執行董事何國偉說。

仙跡岩主打「喫茶、休閑、聚腳」文化。（鄧穎韜攝）

那年仲夏連場暴雨，仙跡岩亦水靜鵝飛了接近一整個月，但隨著珍珠奶茶風潮由台灣吹至，傳媒爭相採訪本地首間珍珠奶茶店仙跡岩，一系列報導令仙跡岩成為年輕消費者眼中的潮流商舖，不僅是女士三五知己聚會八掛地，亦是學生哥課後歇腳處。點杯珍珠奶茶、數道台式小食，在仙跡岩的午後時光，是90年代香港人的那些年共同回憶。

珍珠奶茶店百花齊放 出現「孖生兄弟」仙踪林

仙跡岩爆紅後以加盟店的形式快速擴張，2006年全港超過三十間分店，可謂盛極一時，而同時間台式珍珠奶茶外賣舖成行成市。

何國偉稱，仙跡岩珍珠奶茶以石蘭紅茶為基石，混合多種茶葉，加入糖及奶作襯托，令茶香更豐富，獨特茶底配方，令仙跡岩熱潮得以持續。而由於仙跡岩生意大旺，亦引爆了香港第一場台式茶飲大戰，出現店名近似的「孖生兄弟」－－仙踪林。

「講戰爭就嚴重咗少少，但有淵源！」何國偉稱，仙踪林創辦人是仙跡岩「搞手」之一，兩店創辦人本是朋友，離開後創辦仙踪林：「開始時連客人都混淆，攞住對方的優惠券過嚟」，但兩者看似競爭，其實各有各做，後來食品上亦慢慢出現差異。

仙跡岩自1994年爆紅，本港珍珠奶茶店成行成市。（鄧穎韜攝）

盛極而衰 台灣塑化劑事件擊破泡沫

97金融風暴爆破後，香港經濟環境轉差，消費力轉弱，但因為租金仍較合理，因此生意有條件守下去，但2003年沙士過後，自由行政策的開放，令租金大幅飆升，為仙跡岩的生意帶來極大打擊。主打休閒概念的仙跡岩，因為翻桌率低，不斷加租令加盟商經營壓力越益沉重，直至2011年台灣爆發塑化劑事件，不少製作台式茶飲的原料被發現含有塑化劑，香港人最少半年不敢飲珍珠奶茶，台式茶飲店舖亦大量倒閉。

「係最大的難關，比沙士更加厲害」何國偉說。其後，仙跡岩的產品經食環署抽查證實不含塑化劑，卻仍然受累，分店接連倒閉，創辦人面臨重大財政危機，倒閉及破產逼迫在眉睫，仙跡岩亦幾乎消失於公眾的視線。

仙跡岩，乜唔係執咗㗎咩? 何國偉亦會如此自嘲。

仙跡岩新舵手為公司帶來多項改革，只留下四家直營店，並引入台式牛肉麵、台式即沖茶包等新產品。（仙跡岩網頁）

新舵手令業務起死回生：仙跡岩最重要價值是人情味

2012年仙跡岩生死存亡之際，何國偉加入並挑起改革擔子，將潮流品牌重新定義為經典品牌，全線改為直營，只留下4間分店，並改革餐單，改變過往著只重台式飲品及輕食的經營概念，引進台式牛肉麵等新產品，加強正餐時段吸引力，一年內轉虧為盈。近期更引入即沖式茶包，開拓新業務。

何國偉認為，仙跡岩最重要的價值是人情味，它是陪伴香港人成長的品牌，他希望仙跡岩繼續留在顧客及香港人心中：「不希望到一天要結束，先嚟打卡，希望繼續陪佢一代一代成長」。

何國偉加入仙跡岩後引進台式牛肉麵等新產品，加強正餐時段吸引力，一年內轉虧為盈。（仙跡岩facebook圖片）

香港租金不合理 放眼外地擴充業務

一輪泡沫的爆破後，近年台式茶飲外賣店如雨後春筍，但何國偉暫未打算開設外賣店。他認為，休閒喫茶文化是仙跡岩的品牌DNA，經營外賣舖失去傳承作用，此外，仙跡岩產品着重茶香，甜度較低，與外賣店即食文化、高糖產品有所不同。

站穩陣腳後，仙跡岩近年在海外擴張，美國及菲律賓設有加盟店，目前內地分店正在籌備中，由於何國偉認為香港租金貴得不合理，香港遍地開花的景況暫不復再。