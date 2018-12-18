原居民卻反丁權　抗爭路很孤單：可能我有啲天真

22歲的廖偉濂，是上水廖氏的原居民之一，擁有男丁才擁有的丁權。然而，本來屬於既得利益者的他，卻未有「安守本份」，竟高呼丁屋政策的不公。 這位新界「異見者」卻未有換來掌聲，廖偉濂更要面對村內種種的猜疑及指罵，他說：「我嘅立場，好明顯就係反丁權、唔同意丁屋政策，牽涉咗咩？就係他們嘅利益。」他承認，抗爭路上的確孤單，可能自己「有啲天真」，但仍然深信自己的堅持最終可得到認同。

廖偉濂未有在村內覓得同伴，更曾被公開指罵。（羅君豪攝）

被視為「反骨仔」

上水廖氏是新界五大氏族之一，昔日聚居一地，村民唇齒相依。身為廖氏的原居民之一，廖偉濂卻大膽說出「反丁權」的訴求。他直言，村民都對他的立場抱有懷疑及不滿。

他相信，原居民都有宗族身份認同及情感束縛，故他的立場及言論，在他們眼內猶如否認自己身份，「佢哋會覺得我言論，好似身份的不認同，俗啲講，就係『反骨仔』、『二五仔』。」

廖偉濂曾在公開場合「反丁權」，在村內卻未有志同道合。（羅君豪攝） 無同路人 曾被公開指罵 廖偉濂過去曾在立法會公聽會發表相關言論，更拿出一個聲稱是「丁」的黑色陽具道具，打算送贈予鄉議局主席劉業強。他指出，事後片段在村內廣傳，甚至有遠房親戚特意聯絡廖父親，不少村民已看過其片段都對他的言論感到不滿。 原來，他的立場不單惹來村內長輩微言，就連同輩間亦得不到支持，抗爭路上孤單無援，曾在村內被素未謀面的年輕人用粗口指罵，他更說：「我未聽過村內一個同齡原居民，走過黎同我講：『我支持你諗法』。」

提名不足無法參選村代表選舉

為了實踐理念，廖偉濂早前以原居民身份參選村代表選舉，惟最後因提名不足無法參選。他直言，除了前期工作準備不足、缺乏村內人脈網絡外，他的立場亦有所影響。

他說，村內有部份人士不願他當選，甚至估計曾經有人動員抹黑自己，他說：「佢哋唔想我當選，或者抹黑我嘅原因，當然就係我立場會威脅到他們利益，好明顯。」

廖偉濂早前以原居民身份參選村代表選舉，惟最後因提名不足無法參選。（羅君豪攝）

深信立場可被理解

面對種種質疑，即使是最親密的家人，廖亦無法肯定他們是支持或反對。然而他卻深信，最終可成功動搖這局面。他說，過去有人曾做調查，發現同樣有原居民與他意見一樣，「我相信隨住土地分配議題多啲討論，可能我有啲天真，但希望佢地對我立場有多啲理解。」