「我唔會用（丁權賺錢），因為我覺得係不義之財！」廖偉濂如是說。他是新界五大氏族、廖氏上水圍原居民之一，然而，對與生俱來「原居民」特權身份，卻棄之如敝屣。他說，丁屋政策不單帶起土地分配公義的討論，同時更衍生出「套丁」、「官商鄉黑」等問題，認為政策早已變質。 堅決「棄丁權」的他，坦言自己與一般大學生畢業生無異，面對微薄的收入，日後一樣會面對住屋問題，但他卻說，日後寧願租樓亦堅拒行使丁權。

現年22歲的廖偉濂是新界五大姓族、廖氏上水圍原居民之一。（羅君豪攝）

廖偉濂從小在圍村長大，兒時眼看同學乘電梯、住高樓，自己卻住在三層獨立屋，自小已發現自己與他人不同：「其他同學知道我身份，都會話『咦？原來你係原居民？』感覺我就係一種特權階級、一種階級分野。」

現年22歲的廖偉濂是新界五大姓族、廖氏上水圍原居民之一。（羅君豪攝）

「丁屋政策已變質」

丁屋被鄉事派視為新界男丁傳統權益，當他們年滿18歲後，便能申請建三層丁屋。但廖偉濂指出，早在10年前，「離奇」見到某幾棟丁屋以屋苑命名，單位同期建成、設計外貌都一式一樣，令他甚為不解，「正常你見到嘅圍村，不會有一堆屋以某屋苑、某某居命名。」

直至長大後，他才逐漸了解「套丁」、「官商鄉黑」等概念。作為原居民，他毫不諱言丁屋政策已變質，有原居民透過「套丁」，將「丁地」轉化為價值千萬的豪宅。「呢啲官商鄉黑勾結，令丁屋政策成為一小攝原居民同地產商勾結，再成為生財工具。」

作為原居民的廖偉濂指出，土地應屬於每個人，而非「專屬」原居民。（羅君豪攝） 丁權絕非永續萬世 「我會描述為丁屋政策，不會視丁屋係權利，我不認同所謂丁屋是一種傳統權益。」廖偉濂指出，當時政府曾表明，丁屋僅是中短期措施及過渡政策，絕非「永續萬世」的傳統權益。 政府常提及土地短缺，但卻預留約900公頃土地作丁屋發展。廖指出，香港的土地分配出現問題，土地應屬於每個人，而非「專屬」原居民，他說：「大家都係揸一張身份證，點解唔係新界原居民嘅人，就唔可以係新界起樓？感覺就似特權！」

無力置業 寧願租樓亦不用丁權

雖然主動放棄丁權，但廖直言，自己與一般大學畢業生無異。他說，現時月薪只有數萬元，面對香港瘋癲樓市仍難以置業。

「套丁」利潤龐大，原居民幾乎可在「零成本」下賺取可觀收益。他指出，身邊有不少人都曾好奇，作為原居民的他會否利用丁權賺錢，但他直言，寧願租樓都不會使用丁權，「我唔會用（丁權），因為我覺得係不義之財……我唔認同佢（丁權），點解仲要嘗試利用佢嘅漏洞？」

丁屋政策應被取消

首宗挑戰原居民丁權司法覆核案，正等候高等法院判決。廖坦言，丁屋政策應被取消，釋出的鄉村式用地可考慮改作農業發展，並配合小型居住房屋，令土地不再成為原居民的「專利」。