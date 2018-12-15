【工展會2018】只有零星響應自攜餐具進場　入場市民：優惠不吸引

第53屆工展會今（15）開鑼，不少人都會流連小食檔，商戶響應大會支持環保，如自攜餐具，可獲購物優惠。然而，有商戶反映響應情況甚差，只有幾位市民攜帶餐具，更有市民指優惠不夠吸引。

場內當眼位置貼有各個熟食攤檔的「自備餐具優惠」。（馮家淇攝）

現場所見，大部分市民都未有自行攜帶餐具，垃圾桶堆滿發泡膠盒、紙碗等。嘉嘉餐廳出售咖哩魚蛋、糯米飯、熱狗等熟食，亦貼有「自備餐具購物優惠」，如自備餐具，購買鮑魚可減10元及德國鹹豬手減2元。

不過負責人吳先生指，幾乎沒有市民自行攜帶餐具去購買普通小食，多使用檔位提供的紙碗。他續指，售價98元的汁煮南非鮑魚，因熟客知道能減10元，優惠較多，反而他們會自攜餐具購買鮑魚。

不少市民仍未習慣自備餐具，繼續使用即棄發泡膠碟。（馮家淇攝）

「蛋撻王」亦有提供減價優惠，只要自攜餐具就可以減1元。負責人李先生亦指，可能今天是首日，只有幾位市民自備餐具，但已將優惠告示貼於當眼位，雖未有刻意宣傳，但會叫員工向市民介紹優惠。

「蛋撻王」負責人李先生表示只有幾位市民有自攜餐具。（馮家淇攝）

黎小姐指自攜餐具不方便，平日亦沒有這個習慣，她指未有看到有優惠，得悉優惠後，亦認為不夠吸引她攜帶餐具。