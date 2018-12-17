【深水埗掟錢】幣少稱買慈善飯票　明哥：慢慢引導佢行正確嘅道路

深水埗早前有大批百元鈔票從天台灑下，引起市民哄動、爭相奪錢。自稱派錢的網民「幣少爺-新世代礦業」一度於社交聲稱，因公司大日子而「劫富濟貧」，原計劃昨日（16日）到深水埗「明哥北河行動」購買慈善飯票予老人家。明哥今早（17日）接受接受商台節目《在晴朗的一出發》訪問指，雖未有接獲相關人事聯絡，但樂意向對方分享經驗，以「正正經經」方式幫助基層，「慢慢引導佢走回正確嘅道路。」

明哥表示幣少未有聯絡他。 （潘安奇攝）

深水埗北河燒臘飯店東主明哥表示，昨日（16日）已安排眾多活動，至晚上才被告知幣少曾稱要參與「明哥北河行動」，購買慈善飯票派給老人家，惟未接獲對方聯絡。不過，明哥坦言，即使對方要一次性購買1、2萬張飯票，「我一次都做唔到咁多飯，無準備咁多食材。希望引導佢可以分批，教佢點樣派飯，唔會好似派錢咁引起社會騷亂。」

明哥續說：「最好就正正經經做，如果係一朝起到名（出名），社會都會覺得佢做得唔啱。」他指，事件導致警方出動維持秩序，引起交通混亂等，「按我哋活動嘅路向，幫露宿者、基層，用咩方法可以俾佢選擇，推廣俾佢，但佢想急功近利、宣傳，就唔太好，最好有長遠計劃。我哋有經驗，可以慢慢帶動佢做。」

被問及近年不少政客會與明哥合作、拉票，會否感覺「被抽水」。明哥直言：「我無乜所謂，希望個個選到上係做嘢，就會安排佢到基層服務，邊個選都無問題。依家愈嚟愈多飯票，有啲大刀闊斧係度做，我就好似補鑊佬咁，彌補社會一啲漏洞。」