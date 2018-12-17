【校園天地】接辦「臻美」十年　福建中學附屬學校校慶啟動

福建中學附屬學校慶祝十周年校慶，首先揭開帷幕的是由本校和家長教師會聯合主辦的步行籌款活動：「行路上福建．中學」暨「福建中學附屬學校十周年校慶啟動禮」，活動反應熱烈，一共有約六百名家長及學生參加，大家度過了一個別具意義的上午。

「行路上福建・中學」家教會籌款活動

觀塘福建中學吳宏基校長主體致詞：兩校共同發展

活動在12月15日(六)舉行，一眾家長師生於上午7時30分在油塘福建中學附屬學校（下稱「福附」）集合。首先由觀塘福建中學學吳宏基校長主禮致辭，他表示：「福建中學跟福附關係密切，兩校緊密溝通及合作，學生在福附學到的知識、價值觀、文化等會在福建中學加以鞏固、發展及延續，學生逐漸學會獨立，並將在社會上發光發熱。很高興這次福附家長教師會安排學生步行上福中，並福附選擇於福建中學舉行十周年校慶活動啟動禮。」

步行活動由家教會聯同學校一同舉辦，為家教會及福附畢業同學籌款成立校友會以作舉辦活動之用，共籌得超過十一萬港元。希望成立校友會之後，畢業生能夠有更多機會回校參與活動，讓校友繼續參與校本特式項目如「獨輪車」及「旱地冰球」等，也可有資源舉行聯誼活動，達致「愛回家」的目的。

當天早上由吳宏基校長、福附徐區懿華校長、家教會主席梁君驣先生主持起步禮，家長及學生約五十人一組，由位於油塘的福附出發，步行約2.3公里（約1.5小時），以觀塘福建中學作為終點，沿途由家長教師會安排義工，並得到警方協助維持秩序，令活動得以順利舉行。

經過約一個多小時後，家長及學生陸續到達觀塘福建中學，在操場有三個不同的攤位讓各人參與，包括寫下感謝卡的「十年知恩」攤位，讓師生家長把感恩之詞寫在心意咭上，掛上感恩樹上；將心願放在許願瓶中的「十年期盼」攤位；以及讓學生穿上古裝來拍攝的「十年定格」攤位，眾人均積極參與，樂在其中。

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「福建中學附屬學校十周年校慶啟動禮」

福附徐區懿華校長致詞：我們足以自豪，但絕不自滿

其後「福建中學附屬學校十周年校慶啟動禮」在禮堂舉行，主持啟動儀式的有旅港福建商會教育基金榮譽主席林銘森校董、旅港福建商會教育基金副秘書長林智彬校董、福建中學附屬學校徐區懿華校長、福建中學附屬學校許少龍助理校長、觀塘福建中學沈翠恩副校長、觀塘福建中學麥林盛助理校長、福建中學附屬學校家長教師會主席梁君騰先生、家長教師會副主席彭傑鴻先生。

福建中學附屬學校徐區懿華校長表示：「福附的十年，是不平凡、不容易的十年。從『臻美』手上接過學校後，第一代福附人花了很多力氣，把學校擺上軌道；及至近年學校發展及騰飛，獲得社會人士及家長認同，申請入學人數以倍數遞增，學生於體育運動及各項學術及藝術大小賽事中展現了非凡的毅力及獲得美滿的成績，是全校教師家長及學生的共同努力所達到的成果。這小小的發展，我們足以自豪，但不會自滿。未來將與福中更緊密合作，共同發展，未來十年更加輝煌。」

十周年校慶活動一浪接一浪

隨著「行路上福中」及「十周年校慶啟動禮」的圓滿舉行，福附將有一連串的慶祝活動，包括十周年教學示範 ：「21世紀課堂體驗」；於理工大學綜觀館舉行由全體師生參與的音樂劇；體育邀請賽；十周年慶祝晚宴等，讓大家一同分享福建中學附屬學校成功辦校十周年的喜悅。

（內容由福建中學附屬學校提供）

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