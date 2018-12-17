【校園天地】救世軍林拔中紀念學校的夢想之旅正式啟航

經過兩個月時間的籌備，我們的啟夢者老師與同學們的夢想之旅終於正式啟航，大家開始向着明確的目標進發。

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

為了讓同學們向社會大眾展示夢想計劃所包含的理念，DreamStarter為同學們創設了兩個平台，一個是網上平台，另一個是11月9日及10日舉行的「兒童夢想募資日」活動。經過數周的精心準備，同學們在「募資日」當天，通過不同的表達方式，令社會大眾具體瞭解了他們的夢想。

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

在開展夢想之旅的過程中，同學們首先需要為夢想計劃尋找物資、資金及技術上的協助，希望透過大眾的力量，協助他們早日實現夢想。今年，我校共有八組啟夢者參加了「DreamStarter啟夢者計劃」。具體項目包括：

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同學們在實現夢想的過程中會遇到很多的困難，亦明白眾籌對他們的重要性。啟夢者老師和同學們會互相幫助尋找資源。同時，我們亦希望社會有心人士或機構能就以上計劃提供人力或物力的支援，助啟夢者早日圓夢。

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

(救世軍林拔中紀念學校圖片)

如欲瞭解救世軍林拔中紀念學校學生的夢想計劃詳情，可以瀏覽以下的連結：https://dreamstarter.collaction.hk/hackathon/home/15/

（內容由救世軍林拔中紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。