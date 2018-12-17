【消委會】信用卡現金回贈計劃花多眼亂　本地簽帳回贈最抵的是…

港人喜愛購物，不少信用卡都會提供現金回贈，吸引消費者。根據消委會統計，在18個採用自動回贈模式的計劃中，若以本地簽帳計算，最多現金回贈的，是安信信貸的「EarnMore銀聯鑽石卡」，每簽帳達50元，就可獲1元現金回贈。至於最少為華僑永亨銀行的「金卡」及「普通卡」，兩者同設0.3%現金回贈，即平均需簽帳333.33元，方可獲1元現金回贈。

信用卡有不同回贈計劃，消費者宜多加研究。（資料圖片）

消委會今年11月向發卡機構查詢信用卡現金回贈計劃，統計19間機構合共38個計劃的資料，只有AEON信貸財務（亞洲）及大眾銀行（香港）沒有回覆。在18個採用自動回贈模式的計劃中，有11個是以簽帳的某個百分比，計算現金回贈，合資格簽帳率介乎0.3%至1.5%。至於其餘7個計劃，則以簽帳額的特定兌換率計算現金回贈。綜觀18個計劃，平均每1元現金回贈，需簽帳50元至最高333.33元不等。

在林林總總的信用卡中，若以本地簽帳的現金回贈計算，回贈最多的是安信信貸的「EarnMore銀聯鑽石卡」，每50元簽帳，就可獲1元現金回贈，而且沒有換領上限，回贈沒有使用期限，該卡年費為800元。

排名第二的是工銀亞洲的「宇宙星座卡」，以及渣打銀行的「渣打Simply Cash Visa卡」。兩者的港幣簽帳同樣可獲1.5%現金回贈，即平均每簽帳達66.67元，就可獲1元的現金回贈。另外，兩卡的年費同為1,800元，回贈不設換領上限，亦沒有使用期限。

至於最少現金回贈的信用卡為華僑永亨銀行的「金卡」及「普通卡」，兩者同設有0.3%現金回贈，即平均需簽帳333.33元，方可獲1元現金回贈，前者年費為600元，後者為300元。另外，兩卡的回贈都設上限，同樣為信用額之5倍的0.3%。

消委會提醒，消費者應細心閱讀發卡機構發出的月結單及文件，除核對現金回贈或獎賞結餘是否正確，更要留意是否設有使用期限。