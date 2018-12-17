【消委會】9款電熱盤安全測試全肥佬　Thomson、億世家有觸電風險

電熱盤可配合不同烤盤烹調多種料理，近年大受市場歡迎，但產品安全卻成疑問。消委會測試市面9款售價由$599至$998的多功能電熱盤，有8款電熱盤樣本中，有6款的絕緣距離不足，即是不同極的帶電部分之間距離不足，存有短路、跳火、漏電及過熱等而引致危險的風險。 另測試顯示，以1.15倍的輸入功率操作樣本，有兩款電熱盤的帶電部分與接地的金屬內殼之間，量得的洩漏電流高出標準上限，使用時跳掣及觸電風險增加，設計有待改善，而測試中所有樣本在溫升標準上限亦無一通過。

「Thomson」電熱盤（洪嘉徽攝） 絕緣距離不足易短路漏電 8款樣本所得數據均較標準少 消委會測試市面9款售價由$599至$998的多功能電熱盤，當中8款樣本包括「寶康達Primada」、「Toffy」、「ré colte」、「Sanroi」、「Diamond」、「Thomson」及「億世家ecHome」的部份內部帶電部分與用戶可接解部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離，較標準要求的少約0.2毫米不等。而不同極的帶電部分之間須有一定距離，以防短路、跳火、漏電及過熱等而引致危險。 消委會以1.15倍的輸入功率操作樣本測試時，其中「Thomson」及「億世家ecHome」的帶電部分與接地的金屬內殼之間，量得的洩漏電流分別高出標準上限0.75mA，令使用時跳掣及觸電風險增加，絕緣設計有待改善。而模擬樣本於過熱斷路哭及保險絲同時失靈的情況上，售價$888「ré colte」放近牆壁時，牆壁量得溫度升幅為174K，高於標準上限的150K。

消委會測試發現的多功能電熱盤各項安全問題（消委會提供）

「ré colte」電熱盤（洪嘉徽攝） 全部樣本溫升超出標準上限 消委會指出，測試發現所有樣本都有部份位置的溫升超過標準上限，如機身手柄、鍋蓋手柄、電源插座的插腳、開關掣或內部電線等。樣本「ré colte」及「Thomson」在正常輸入功率操作下，機身量得的最高表面溫度升幅為87.5K及71.1K，惟兩款樣本均欠缺標準要求的高溫警告標誌，未能符合標準要求。 測試顯示，所有樣本的說明書均有不足之處，主要為欠缺警告字句或說明，如不要讓幼童玩弄此產品等。另有8款的標示亦有錯漏，包括電壓頻率範圍符號錯誤、標誌太小、非以標準格式標示等。