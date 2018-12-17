【消委會】香水誘發哮喘？六大貼士教如何正確使用香水

香水可說是代表一個人的風格，要從多種香水中挑選適合自己 、或場合，都充滿學問。消委會列出六大「貼士」教大家正確使用香水。

消委會今（17日）公布檢測市面55款香水，均檢出含多種香料致敏物質。（洪嘉徽攝）

消委會總幹事黃鳳孄指出，雖然香水包裝不會仔細列明致敏原濃度，但根據香水標籤，其香水成份越高，排列次序便越前，消費者在購買前可先留意標籤，為自己揀選適合的香水。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指出，歐盟規定自2021年8月起，於當地禁售HICC濃度高於0.02%的化妝品。他說，是次樣本多達15種香水高於這水平，提醒消委會需揀選香水時要小心。

貼士一：淡香精、淡香水與古龍水的分別

在香水所含的香精油（fragrant oils）濃度方面，淡香精所含濃度普遍較高，約為15%至25%；淡香水含量介乎6%至15%，而古龍水含量約佔3%至6%。不同品牌的產品未必可作直接比較。

值得留意的是，由於淡香水含香清油比淡香精低，氣味較淡，一般人使用時用量較多或者不斷補噴，令人誤以為淡香水時氣味較濃。

貼士二：香水的前、中、後調

香水塗在皮膚上會隨時間和體溫而產生變化，呈現出氣味的轉變，普遍可分為前調（top note）、中調（middle note）及基條/後調，三個階段。而組成前調的成分容易揮發，在皮膚上大概維持10至15分鐘。當前調的氣味開始消失時，中調氣味會變得明顯，呈現香水的主要香調。最終在皮膚上留下的氣味是後調，約可維持數小時。選購前，建議先感受香水產品的前、中、後調。

香水的香調（notes）常用作描述香水聞起來的感覺，給人挑選時有大致的概念，並不一定是製造產品時實際所用的成分。消費者可按個人喜好先選擇喜歡的香調，再了解前、中、後調。

貼士三：如何噴香水？

香水的香氣需要靠人體體溫幫助散發，產品一般建議將香水噴灑在耳背、頸項、鎖骨及手肘內側等皮膚表面，且溫度較高的額部位。不過，若作戶外互動，建議避免將香水噴灑於外露的皮膚上，以免其所含的化學物質在陽光照射下產生光化學反應，因而導致皮膚炎或產生色素改變。

消委會檢測市面上55款香水，全部驗出含4至15種不同濃度致敏香料物質。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

貼士四：噴香水後出現過敏反應會怎樣？

噴灑香水後常見不良反應是出現刺激皮膚、或接觸性過敏返暗影，短暫皮膚泛紅、痕癢等，多出現在耳背、胸口、手臂和手腕內側等位置。一般只要停用有關產品，情況便會消退。

貼士五：香水可能誘發哮喘？

香港醫學會呼吸系統科專科醫生梁子超表示，香水中的香料容易揮發，眼睛和呼吸道都會接觸或吸入香水的氣霧。當環境中芳香物質的濃度夠高，有機會影響人體嗅覺神經和三叉神經系統。若持續接觸高濃度揮發性化學物質，可能刺激神經系統而影響呼吸，出現呼吸道灼熱、刺痛、神經麻痺等感覺。哮喘者患者減少使用，及接觸香水等產品。

不過，現時有限的人體研究數據，暫時未能評估因使用香味產品，經過呼吸吸入皮膚致敏物質，會否提高一般人的健康風險。但一般只要離開感到不適的環境，提高通風，便可緩和短暫的不適反應。

貼士六：留意安全使用

噴灑香水時盡量避開食物、飲品和食具，及切勿噴向面部和眼睛，並應在空氣流通的地方使用。而考慮噴在衣物上時，要留意衣服的顏色和物料是否合適，否則會留下顏色斑點。

濕疹患者接觸香水產品後，皮膚狀況可能惡化。而計劃懷孕、孕婦、正值餵哺母乳的婦女，及家中有嬰幼兒的家庭成員，建議暫時避免使用香水。此外，大部分香水添加了高濃度酒精，故受微生物污染而出現變質的機會較微，但建議存放在陰涼的地方 ，避免陽光照射或受熱，及確保每次用後扭緊瓶蓋。