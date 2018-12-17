【沙中線】連續牆被削低　鐵路拓展處副處長認今年7月始知悉

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊踏入第36日，路政署轄下的鐵路拓展處副處長梁文豪出席作供。梁文豪自2013年7月起至2015年11月擔任路政署總工程師，負責督導沙中線工程。惟對於紅磡站東面連續牆的修改細節，梁文豪作供稱從未有同事或港鐵代表向他提及此事，直至今年7月才得悉東面連續牆被削低，以及使用連續鋼筋代替螺絲帽建造。

對於紅磡站東面連續牆的修改細節，梁文豪（右）稱從未有同事或港鐵代表向他提及此事，直至今年7月才得悉東面連續牆被削低。（張浩維攝）

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott於庭上，向梁文豪展示多張工地施工，包括連續牆以及更換螺絲帽後的廢鐵照片，並問及他是否得悉相關施工細節。梁全部否認，解釋擔任總工程師期間，會與政府委騁的監督顧問運基每三個月巡查一次地盤，每次逾1小時或以上。惟他解釋，沙中線項目有超過100張合約，價值半億的合約亦佔一半，故每次巡查只能針對合約需解決的事項，方會仔細查看箇中細節，又指倘港鐵沒有提及施工特別情況，自己巡查或單看照片都未必得悉實際情況。

Pennicott續引述梁的供詞，提及2015年5月27日港鐵向多個政府部門，包括屋宇署、鐵路拓展署等匯報工程細節有修改，當中涉及東西連續牆擅自偏離圖則，並以幻燈片形式闡釋。梁文豪表示，港鐵當時提及連續牆有U型鋼筋被移除，故提出跟進方法，並承諾往後的施工會由港鐵審批後，再與禮頓商議一個合理時間表與屋宇署商討，惟梁對於連續牆及後的改動，即連續牆被削去及以連續鋼筋代替螺絲帽的事宜則在今年7月才得悉，又強調未曾有港鐵代表或同事向他提及。

前路政署長「走後門」離開 夏正民：「輕微的行政失誤」

至於上周五（14日）時任路政署署長鍾錦華完成作供後，未有按規則使用正門離開並改以後門停車場出入口離去。委員會主席夏正民今早表示，委員會以及委員會的法律團隊在當時均對事件毫不知情，及後有傳媒報道才得悉，又稱鍾錦華使用了後門通道離開屬「Very minor administrative error（輕微的行政失誤）」。