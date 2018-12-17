【港人菲製毒案】李家超與外交部公署會面　將致函菲駐港總領事館

4名香港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，日前被裁定製毒罪不成立但藏毒罪成，判終身監禁及罰款500萬比索。保安局局長李家超表示，今日（17日）早上就事件與外交部駐港特派員公署會面，形容對方好細心及積極聆聽了他對案件的描述。李家超承諾，在與入境處商量後，會去信外交部駐港特派員公署，再次反映特區政府對事件的關注，並打算最快於今日或明日，致函菲律賓駐香港總領事館，保障四人的權益。

四名被捕港人陳國棟、梁樹福、盧榮輝及郭錦華，當時被押返涉案漁船重組案情。（路透社）

李家超表示，協助四名港人的立法會議員涂謹申已與入境處會面，入境處會聆聽有什麼方面可以幫助到有關人士。他表示，港府關注事件，與外交部駐港特派員公署後，獲回覆指會一如既往地對四位人士提供可行的協助。他指，當地中國領事多次行使領事權去探望四人，提供如律師名單、翻譯等協助。強調會按維也納領事關係公約保障4人的法律及人權權益，包括行使探視權、提供醫療服務及保障4人其他合法權益等。

李家超指，他會再與入境處了解事件，並會去信外交部駐港特派員公署，再次反映特區政府對事件的關注，保障四人的權益。他將於今日或明日，寫信予駐港菲律賓領事，要求保障四名港人的合法權益。