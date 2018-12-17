上環城皇街石梯被髹黃色油　路政署明派員清理鬆脫砂粒

位於上環的城皇街一段由堅道至永利街的石梯，昨日（16日）早上被人發現有大量石級邊被髹上黃色油漆，外界批評當局事前沒有人提任何諮詢。中西區關注組羅雅寧今日（17日）偕同立法會議員陳淑莊、許志峯及區議員與路政署代表到現場會面，路政署表示明天（18日）會派員清理鬆脫砂粒，以策安全。

工程簡陋粗疏，令黃色油漆遍布石級各處。（中西區關注組圖片）

位於上環的城皇街石梯擁有超過一百年歷史，據了解，有街坊於凌晨見有十多名工程人員「開工」，將石梯髹上黃色油漆。中西區關注組羅雅寧昨日於現場視察後，已報警處理；而警方亦表示已備案，並列作有人投訴處理。

中西區關注組於Facebook的專頁發帖文指，關注組羅雅寧今日與立法會議員陳淑莊、許志峯、區議員吳兆康、伍凱欣與路政署代表到城皇街現場會面，並檢視被髹上黃色油漆的花崗石梯。署方指髹上黃色油漆為防滑砂工程，以改善樓梯的整體狀況。

關注組指現場所見，為數不少的花崗石級被膠水黃砂覆蓋，暫未知能否還原，另有大量鬆脫的砂粒，令路面更滑更不安全。（中西區關注組圖片）

惟關注組指現場所見，為數不少的花崗石級被膠水黃砂覆蓋，暫未知能否還原，另有大量鬆脫的砂粒，令路面更滑更不安全。路政署表示明天（18日）會派員清理鬆脫砂粒，以策安全。路政署代表在會面中透露，過往收到有關中西區樓梯路面問題的查詢，但城皇街並沒接獲市民投訴。

關注組批評署方選擇於沒有問題的城皇街進行上述工程，懷疑有失職之嫌；而事前未有通知居民及知會當區議員，又於深夜時分施工，關注組認為路政署需負責還原。關注組又補充，還原過程必須極之審慎，不可再令花崗石梯有破損。

據了解，路政署原打算為整條城皇街（由荷李活道至堅道）鋪防滑砂，惟收到關注組及居民投訴後已暫停工程。立法會議員陳淑莊將召開緊急聯合會議，邀請路政署、古蹟辦、承建商、關注組、區議員、專家及街坊出席，研究善後工作及檢討政策。