【HMV清盤】90年代進駐香港　音樂零售巨霸見證時代興衰

曾經叱咤全球零售唱片業的HMV，風頭曾經一時無兩，不單吸引巨星名人到訪，更成為香港人的集體回憶，何謂音樂零售巨霸。 HMV經歷清盤、轉手、轉型，其後進行多項改革，甚至觸及音樂以外的範疇，開設餐廳、兒童興趣班等，仍然難敵時代巨輪，最終今日（18日）宣布清盤，各分店全線結業。

擁有多年歷史的HMV決定清盤，全線結業各分店。（梁鵬威攝）

事實上，HMV僅為縮寫，原名為「His Master's Voice」，屬於英國唱片零售老店。HMV後來向全球擴展，並於1994年登陸香港，首站落戶銅鑼灣皇室堡。

90年代進駐香港 巨星雲集、擁四層三萬呎分店

90年代的HMV經歷全盛時期，於尖沙嘴北京道與漢口道交界開店。店舗樓高四層、面積約3萬呎，內有成千上萬唱碟，甚至有DJ「坐鎮」，一度成為全港最大型的唱片店，打破坊間對傳統唱片店的印象。

當年HMV不單是唱片店，現場更「星光熠熠」。以往不少國際巨星都在HMV舉辦簽名會及見面會，包括Mariah Carey、英國搖滾樂隊Suede、日本男星反町隆史等。

HMV當年深受歡迎，成為不少人的集體回憶，就連藝人郭富城、鄭裕玲都曾承認，自己是HMV的「擁躉」。前政務司司長許仕仁更是香港唱片及HMV「常客」，根據當年許就涉貪案出庭自辯的資料，他於在2006年1月期間，於一日內花1.7萬元購入大量黑膠唱片及光碟。

網上音樂興起、租金飆升等困難，令HMV發展被挫。（梁鵬威攝） 經營困難 2013年瀕破產 時移勢易，音樂巨頭HMV亦開始面對種種挑戰。網上音樂興起、租金飆升等困難，令HMV發展受挫。 具11年歷史的四層高尖沙嘴分店，於2006年遷往亞太中心，規模減至兩層；及後再於2011年搬至「iSquare」，面積減至只有一層。而位於銅鑼灣皇室堡的總店，亦曾於2006年搬至柏寧酒店。 不斷「大屋搬細屋」亦難救大局。由於經營困難，HMV英國總公司申請破產，全球分店清盤。當時私募基金匯友資本（AID Partners）成為「白武士」，於2013年收購HMV香港及新加坡業務，避過破產一劫，收購金額沒有公開。

進行大改革 2016年再轉手

早期的HMV，集中銷售音樂唱片及影視碟，其後多次改革逐漸轉型。

2015年，HMV在銅鑼灣百德新街成立三層旗艦店，面積約4萬呎，將「音樂、時尚、餐飲」集結一身，成為具備餐廳、商店、黑膠聆聽館等的唱片店。其後又於紅磡設立「HMV kids」，不單售賣種稱兒童產品，亦有開辦兒童手作與藝術課程。

匯友資本執董胡景邵於2016年間，將8成HMV股權轉售予蕭定一旗下中國3D數碼。HMV後來開拓OTT視頻串流「hmvod」業務，提供網絡劇集、電影等節目。

難敵數碼洪流 各分店全線結業

雖然多次改革，但HMV仍難敵數碼洪流，屢傳出欠租消息，上周更遭環球唱片有限公司入稟區域法院，追討逾50萬元的貨款及損失。

HMV今日（18日）更公布，決定自願清盤，往後影音品牌將轉移全力經營網上點播平台「hmvod」，意味一代音樂零售巨霸或即將劃上句別。