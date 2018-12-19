【HMV清盤】國際唱片業協會：唱片收入跌1500萬　 業界全方位轉型

連鎖唱片店HMV日前宣布自願請盤，令不少熱愛音樂人士大感可惜。隨著近年網上音樂平台興起，唱片業界面對數碼化的挑戰。國際唱片業協會（香港會）（FPIHK）會長馮添枝接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，於2017年本港唱片銷售仍有近1,600萬美元收入，即逾1.2億港元，較2016年下跌近200萬美元，即近1,500萬港元。面對數碼化挑戰，他形容業界正全方位轉型，包括改變銷售模式。

連鎖唱片店HMV日前宣布自願請盤。（資料圖片／梁鵬威攝）

於90年代登陸本港的英國連鎖唱片店HMV，成為不少港人的集體回憶，日前宣布清盤，關閉全線分店。國際唱片業協會（香港會）(IFPIHK)會長馮添枝於商台節目上稱，自最近10至15年推出收費音樂下載、網上串流音樂平台等，雖令聽音樂的人增加，但實體唱片的需求減少，「10歲小朋友唔知咩係唱片。」

他稱2017年本港整體的音樂銷售收入有近5.4%增長，包括實體及數碼音樂。當中逾2000萬美元為數碼音樂的收入，較2016年顯著上升；而逾1,600萬美元屬實體唱片收入，即近1.2億港元，惟較2016年的數字下跌近200萬美元。

面對數碼化的挑戰，他稱業界正進行全方位的轉型，包括改變銷售模式，如重推黑膠唱片、轉為銷售多功能娛樂產品等，而市面上仍有多間唱片店。他又稱，近年唱片公司的大部分收入來自舉行音樂會等演出，而非單靠銷售唱片。