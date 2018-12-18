【HMV清盤】串流平台打沉唱片舖　學者：已屬夕陽行業

「無法不面對時代巨輪的輾壓。」是傳統店舖的「死因」之一。而HMV數碼中國（8078）旗下的HMV零售業務，亦因串流平台等「後起之輩」的出現，令生意急跌經營困難，最終走向自願清盤的局面。 有創作人直言，再有唱片店結業是「傷感的現實」，皆因唱片公司大多都寧「揼本」在網上平台宣傳，亦不願出唱片；有學者更坦言，與其花時間去經營這類「夕陽行業」，倒不如投資其他業務。

HMV90年代起進駐香港，可說是見證樂壇興衰。（資料圖片）

HMV的全名是His Master’s Voice，在港已有25年歷史。品牌「起家」於英國，1921年在倫敦牛津街開業，至今已有近百年歷史。本身是生產留聲機及發行唱片，其後轉為唱片零售商，業務更拓展至加拿大、美國、愛爾蘭及澳洲等地。

1994年在港開設首家店舖，是業務發展巔峰。可惜時代轉變，網絡影音娛樂開始普及，業務開始受影響，更於2013年申請破產。港商胡景邵擔當「白武士」，收購HMV的亞洲經營權。到2016年就將HMV轉售，落入HMV數碼中國（8078）前身的中國3D數碼手上，零售店亦轉型，除了唱片影碟外，變成多元化生活概念店，並加入咖啡店、小型書店等元素。

近月HMV生意急跌，加上成本上升令經營困難。（資料圖片）

消費者習慣改變 數碼洪流打沉「CD舖」

誠如公告所言，HMV「見證過唱片業起飛」。惟近年數位浪潮席捲所有產業，現代人聽音樂、看電影的渠道，已由傳統「播碟」轉為線上模式。串流平台等「後起之輩」，如NETFLIX、Spotify及Apple Music等出現，令消費者只需支付少許費用，便可無限制享受娛樂服務，實體唱片隨時代更迭日漸衰落。

1999年唱片業高峰期時，全球實體唱片銷量高達252億美元。現時已輝煌不再，據國際唱片業協會（IFPI）的2018全球音樂報告顯示，去年全球實體唱片收入按年跌5.4%，下滑至52億美元，串流音樂收入則逐年急升，按年上漲40.4%至66億美元，大幅超越唱片銷量。

不過唱片仍有一席之位，去年實體唱片及串流音樂分別佔整體音樂收入的30%及38%，近年大吹懷舊風，黑膠唱片銷量反升22.3%，市佔3.7%。中文大學商學院客席教授冼日明亦提到，近年部分消費者的「集體回憶」撐起唱片舖，「好多人去都是買一些經典的唱片或影碟，可能20年前聽過的，依家好難在網上找得到，買來留念。」

本地填詞人王仲傑入行十多年間，曾經為譚詠麟、何韻詩及C AllStar等歌手填詞。他認為HMV富有象徵意義，以實體店支持音樂工業發展，惟結業對樂壇而言是「傷感的現實」，「現時唱片只淪為禮品，並非用作聽歌用途，就算現在有人出CD，你也不知道去哪裡買。」可見唱片業這塊「大餅」，已逐漸被串流平台瓜分。

王仲傑直言，唱片公司為節省成本，已將資源轉戰網絡。（受訪者提供）

唱片業萎縮 公司寧轉戰網絡平台

今年3月王仲傑曾在社交平台上載自己在串流音樂平台的版稅收據，指他的一首作品半年有13萬人次收聽，卻只有12.21元收入，少得連茶餐廳也吃不起。他受訪時提到，除網上平台，收入還來自唱片及電台播放率等，不過收入不多，「以前譚詠麟的唱片可賣過百萬隻，只要唱片出版，製作團隊就有收入保障。現時唱片收入低，有機會一首歌只得3位數字版稅。」轉戰網絡，就代表收入會上升？王仲傑坦言一切靠「彩數」，「要博每首歌紅不紅、HIT到多久，才會有相應的版稅收入」。

但對唱片公司來說，可以增加曝光率，同時節省成本就是「王道」，唱片製作成本高，因此無奈遭到淘汰。他透露，近三年的出版作品中只有約兩成會收錄於唱片，「（唱片公司）不再需要一個實際的載體出歌，用一隻碟去記錄歌手一年錄製的歌曲，寧願揼本做網上宣傳及拍MV。」

「無法不面對時代巨輪的輾壓。」是傳統店舖的「死因」之一。（梁鵬威攝）

店舖欠特式 轉型「於事無補」

唱片業萎縮，公司努力轉營，力求「垂死爭扎」，引入大量的生活品味產品。可惜無線耳機AirPods興起，令HMV最暢銷的耳筒生意大幅下降，數月來生意急跌，擴音機市場上亦有飽和迹象。門市整體生意下滑，陷入經營困難，HMV數碼中國零售業務董事蕭定一更直言生意受盡衝擊，「去到一個難以重整的地步」，唯有減除實體店的開支，將資源及精神集中在網上串流的市場上。」

努力過後仍然失敗，冼日明分析稱，這與店舖欠缺獨得性有關，「香港租金成本好高，而且這類店不同餐飲，可以加快流轉率，令turnover（營業額）增加。早幾個月我都有去過HMV，影碟減價減到10元都沒有人買，就算有咖啡店，佔用了空間卻不足以吸引客人留下，營業額又不足，最終只會蝕本。」

多年歷史的HMV決定清盤，全線結業各分店。（梁鵬威攝）

已屬「夕陽行業」 重開或是苟延殘喘

無獨有偶，HMV的「同類」美國家庭影視娛樂供應商百視達，早於2013年亦申請破產。高峰期時擁有超過6萬名員工和9000家商店，當年競爭對手Netflix江河日下，百視達一度有機會收購，卻對此嗤之以鼻，自信可將Netflix殺過片甲不留。最終結局是Netflix蒸蒸日上，而百視達只是苟延殘喘。

面對時代衝擊，HMV仍「死心不息」，更表示清盤期間，清盤人將持續尋找新投資者以重開HMV零售業務。惟冼日明直言這類唱片舖已屬「夕陽行業」，「與其花時間去經營，不如投資其他新興、上升緊的業務啦。」始終HMV也是眾人集體回憶，即使明白終有一日會遭淘汰，或許大家只想按下慢播鍵，享受最後行「CD舖」的時光。