【HMV清盤】蕭定一接手兩年蝕近5000萬　內憂外患加速HMV「落幕」

百年唱片店HMV，也敵不住時代的衝擊！這個知名唱片零售品牌，屨次易手後輾轉落入HMV數碼中國（8078）手上。公司原本雄心壯志，希望利用「HMV」品牌進軍亞太市場，並成為打入內地的策略橋頭堡。然而，內地發展大計「未開花」，HMV香港業務已率先「落幕」，傳出自願清盤的消息。 據臨時清盤人指，HMV總債務約有4,000萬元，正尋求「白武士」出手。互聯網年代，串流平台當道，誰不知買實體碟的人數大減？但對HMV而言，除了自身問題外，母企面對的「內憂外患」，或許才是加速「落幕」的主因。有證券業界人士更直言，即使HMV零售自願清盤，母企前景仍「無太大憧憬」。

蕭定一接手後，一度將零售店轉型，但仍未能扭轉局面。（資料圖片）

百年唱片零售店HMV，「晚年」不堪回首。2013年申請破產，幸有港商胡景邵擔當「白武士」，收購HMV亞洲經營權，兩年前由HMV數碼中國﹙前稱「中國3D數碼」﹚接手。

可惜，擔任公司主席、資深影視人蕭定一亦未能扭轉局面，即使一度將零售店轉型，變成多元化生活概念店，除了賣唱片影碟外，又加入咖啡店、小型書店等元素，惟HMV零售業務兩年間仍累蝕4,700萬元，而上季收入更按年大跌41%至3,155萬元。

最終，HMV零售自願清盤，即日遣散70多名員工，拖累母企HMV數碼中國（8078）股價今日大瀉21.4%，收報0.011元，月內累瀉逾9成。

HMV零售自願清盤，即日遣散70多名員工，拖累母企HMV數碼中國（8078）股價大瀉。（梁鵬威攝）

HMV零售遭拖數 母企負債亦急升

HMV零售蝕錢，但如果母企財力雄厚，或者不用「突然落幕」。據公司最新公告，HMV零售逾期1年仍未收回的貿易應收款、應收貸款及其他應收款高達1.5億元。

本來，1.5億元「拖數」未算天文數字，惟母企HMV數碼中國的負債卻不少，最終也要「壯士斷臂」。截至今年上半年，公司借貸總額（不含應付款）約9億元，較2017年的1.8億元大增4倍，單是利息等的財務支出接近4,200萬元，按年急增2倍。然而，HMV數碼中國手頭現金卻只有1.25億元。目前，HMV數碼中國資產負債比率為24.2%，較前一年5.9%明顯飆升。

應收款收不到，借貸成本上升，長此下去公司資金鏈有斷裂的危機。植耀輝坦言，單從業績報告去分析，經營狀況不樂觀，「去年報告核數師已提出保留意見，而且有幾筆應收帳收唔到，看來要解決都幾難。」翻查年報，HMV數碼中國經營業務現金流近年都錄得負數，2017年度及2018年度分別為負3億元及負2.3億元，反映資金「有出無入」。

零售業務經營成本 1年過億元

除了遭拖數的「外患」，HMV亦面對零售業常見的「內憂」 —— 成本上升。母企於今年全年業績報告中直言，「在香港高昂的租金開支環境下，整體零售業務難以獲利」其中，單是零售業務的成本去年已達到1.4億元，相信租金及人工佔了大部份。

根據網頁資料顯示，HMV香港目前仍有六間分店，分別位於荔枝角、旺角、中環、銅鑼灣、尖沙咀及九龍灣。據悉，銅鑼灣百德新街旗艦店月租達170萬元，中環萬年大廈地庫分店月租達100萬元，兩間鋪今年9月起開始欠租，遭業主入稟高等法院追討，涉資達486萬元。另外，位處九龍灣德福花園商場內分店，亦遭港鐵（0066）入稟追討27萬元租金。

除租金外，人力成本亦持續上升，根據年報，HMV數碼中國截至今年上半年，全職連兼職員工有418名，連董事酬金在內薪酬支出達6,370萬元，按年大升近55%。

成本上升令HMV經營面對不少困難。（梁鵬威攝）

植耀煇︰見唔到有好大憧憬

公司負債累累，單一大股東蕭定一亦傳出屢按物業貸款的消息。土地註冊處資料顯示，2016年6月他以約1.5億元購入的西半山殷然頂層複式A室天池屋，去年5月由滙豐銀行承造1按；到今年7月由Great Panorama International Ltd承造3按。清還貸款後直到上月，該物業又再由浩瀚資產管理有限公司承按，先後4次抵押貸款，半山豪宅淪「提款機」。

面對內憂外憂，雖然HMV數碼中國股價跌至低位，市值僅餘1.5億元，惟耀才證券研究部總監植耀輝強調，公司股份不宜沾手「搏反彈」，「成間公司唔知咩賣點，繼續呢個模式，前景見唔到有什麼好大的憧憬！」

據公司通告，HMV清盤後，影音品牌將轉移全力經營網上點播平台「hmvod」，希望在互聯網上延續下去。但植耀輝直言，此舉對未必有幫助，「外國平台已經做到好有規模。而且你只是剛剛開始建立，比起其他人又有什麼優勝之處呢？」