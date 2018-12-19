土地供應專責小組昨日已完成訂定最終報告工作，《香港01》早前已率先披露會有8個優先選項，其中最大爭議的收回粉嶺高爾夫球場，消息指終極安排是傾向全面收回，但需分兩階段進行，第一階段要先發展32公頃土地，有信心可在10年內成功提供房屋單位；其餘140多公頃則由政府從長計議。

社會不少意見認為應收回粉嶺高爾夫球場建公屋。（資料圖片／李澤彤攝）

先拓球場以東32公頃土地建公屋 其餘140公頃分期發展

消息指，小組曾對全面或局部收回粉嶺高爾夫球場有很大分歧，小組早前的討論中，有人認為因涉社會正反意見及球場歷史和獨特性，故當時認為報告不考慮建議全部收回高球場土地。

而現時土供組最後的傾向，是原則上要求政府爭取整個高球場，但應優先研究發展高球場以東約32公頃土地作短中期紓緩土地供應不足，並作公營房屋發展；其餘140公頃方面，小組大部分成員都覺得應一併考慮，但為了在短中期增加房屋供應，優先處理局部發展會比較有利。

被問及這個安排和小組諮詢的兩個方案有所不同，消息指小組亦可以對這個議題有本身的睇法，未必需要全盤接受，而下一步反而是政府會否採納這個方案，消息指並不樂觀。

土地供應小組正為提交最終報告進行深入討論，黃遠輝指希望趕及12月31日前提交予特首。(資料圖片)

計劃林鄭月底休假結束後 由正副主席親手交報告

為何土供組對政府採納有關建議的機會不樂觀？因官員之前早已有所暗示。事實上，發展局局長黃偉綸11月底回應小組欲收回粉嶺高球場時，已表明若政府和小組意見不一致，政府會作出解釋。

據了解，官方成員在會上提出，希望待特首林鄭月娥稍後休假完畢後才向她正式提交報告，故小組計劃在12月31日才提交。而為了彰顯今次諮詢重要性，有小組成員亦表明希望，由主席黃遠輝及副主席黃澤恩代表，親手向林鄭提交，而官方指會考慮。

土地供應專責小組將要在12月27日召開成立以來最重要的一次議，當日需要通過小組最終報告，並討論在任期內如何跟進政府回應。

民間致力倡議港府善用棕地建屋，完善土地規劃。（余俊亮攝）

報告敲定3短中期選項：新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場

據了解，昨日的會議已完成審議報告內各選項工作，因此原來需要加開會議的日子可以取消，現時主要做校對及報告英文版翻繹工，以便27日會議可以一併通過報告中英版本。

此外，小組在18個土地供應選項中，已敲定8個土地供應選項，包括3個短中期及5個中長期方案為優先選項，包括新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場、維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區等，其餘10項則相對未及這8個優先，但小組仍希望政府能貫徹「多管齊下」原則，對這些選項都以積極態度處理。

小組亦會在報告中重申，港府有必要重新設立土地儲備，並且要考慮加快尋覓土地的安排。據了解，這份對未來土地政策舉足輕重的政策文件，共有超過100頁，主要有6大章節，不包括前言、結語及附件等。而小組亦會向公眾交代公眾諮詢收集的意見及電話民調結果等。